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Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор - РИА Новости, 03.07.2022
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Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор
Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор - РИА Новости, 03.07.2022
Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после обстрела Белгорода выразил слова благодарности всем, кто сейчас звонит и говорит слова соболезнования, и... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:46
2022-07-03T13:46
происшествия
украина
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после обстрела Белгорода выразил слова благодарности всем, кто сейчас звонит и говорит слова соболезнования, и заявил, что никакими, даже самыми сложными событиями, испытаниями не сломить дух белгородцев.Губернатор сообщил, что в воскресенье Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У"; все ракеты, благодаря слаженной работе нашего ПВО, были сбиты, но частично получив разрушения одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация. Погибли четыре человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали."Я хотел высказать слова искреннего соболезнования всем, к кому сегодня пришло горе. Вы должны помнить, что мы всегда с вами, всегда готовы решить все вопросы, которые есть у вас. Я хотел высказать слова благодарности всем, кто сейчас звонит: губернаторы, коллеги, незнакомые люди. Звонят со всей страны, выражают слова соболезнования и сопереживая белгородцам. Дорогие друзья, вы все должны знать: никакими, даже самыми сложными событиями, испытаниями, никогда не испугать, не сломить дух белгородцев", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
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происшествия, украина, белгород, вячеслав гладков
13:46 03.07.2022
 
Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор

Глава Белгородской области Гладков: дух жителей региона не сломить никакими испытаниями

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после обстрела Белгорода выразил слова благодарности всем, кто сейчас звонит и говорит слова соболезнования, и заявил, что никакими, даже самыми сложными событиями, испытаниями не сломить дух белгородцев.
Губернатор сообщил, что в воскресенье Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У"; все ракеты, благодаря слаженной работе нашего ПВО, были сбиты, но частично получив разрушения одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация. Погибли четыре человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
"Я хотел высказать слова искреннего соболезнования всем, к кому сегодня пришло горе. Вы должны помнить, что мы всегда с вами, всегда готовы решить все вопросы, которые есть у вас. Я хотел высказать слова благодарности всем, кто сейчас звонит: губернаторы, коллеги, незнакомые люди. Звонят со всей страны, выражают слова соболезнования и сопереживая белгородцам. Дорогие друзья, вы все должны знать: никакими, даже самыми сложными событиями, испытаниями, никогда не испугать, не сломить дух белгородцев", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
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