https://ria.ru/20220703/belgorod-1799907097.html

Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор

Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор - РИА Новости, 03.07.2022

Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после обстрела Белгорода выразил слова благодарности всем, кто сейчас звонит и говорит слова соболезнования, и... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:46

2022-07-03T13:46

2022-07-03T13:46

происшествия

украина

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после обстрела Белгорода выразил слова благодарности всем, кто сейчас звонит и говорит слова соболезнования, и заявил, что никакими, даже самыми сложными событиями, испытаниями не сломить дух белгородцев.Губернатор сообщил, что в воскресенье Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У"; все ракеты, благодаря слаженной работе нашего ПВО, были сбиты, но частично получив разрушения одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация. Погибли четыре человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали."Я хотел высказать слова искреннего соболезнования всем, к кому сегодня пришло горе. Вы должны помнить, что мы всегда с вами, всегда готовы решить все вопросы, которые есть у вас. Я хотел высказать слова благодарности всем, кто сейчас звонит: губернаторы, коллеги, незнакомые люди. Звонят со всей страны, выражают слова соболезнования и сопереживая белгородцам. Дорогие друзья, вы все должны знать: никакими, даже самыми сложными событиями, испытаниями, никогда не испугать, не сломить дух белгородцев", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799897386.html

украина

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, белгород, вячеслав гладков