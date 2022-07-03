Дух белгородцев не сломить, заявил губернатор
Глава Белгородской области Гладков: дух жителей региона не сломить никакими испытаниями
Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после обстрела Белгорода выразил слова благодарности всем, кто сейчас звонит и говорит слова соболезнования, и заявил, что никакими, даже самыми сложными событиями, испытаниями не сломить дух белгородцев.
Губернатор сообщил, что в воскресенье Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У"; все ракеты, благодаря слаженной работе нашего ПВО, были сбиты, но частично получив разрушения одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация. Погибли четыре человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
"Я хотел высказать слова искреннего соболезнования всем, к кому сегодня пришло горе. Вы должны помнить, что мы всегда с вами, всегда готовы решить все вопросы, которые есть у вас. Я хотел высказать слова благодарности всем, кто сейчас звонит: губернаторы, коллеги, незнакомые люди. Звонят со всей страны, выражают слова соболезнования и сопереживая белгородцам. Дорогие друзья, вы все должны знать: никакими, даже самыми сложными событиями, испытаниями, никогда не испугать, не сломить дух белгородцев", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.