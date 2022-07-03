https://ria.ru/20220703/belgorod-1799893495.html

"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов

"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов - РИА Новости, 03.07.2022

"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов

В результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

2022-07-03T12:22

2022-07-03T12:22

2022-07-03T12:22

белгород

пво

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.

белгород

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня. 2022-07-03T12:22 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

белгород, пво, видео