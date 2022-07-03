https://ria.ru/20220703/belgorod-1799893495.html
"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов - РИА Новости, 03.07.2022
"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
2022-07-03T12:22
2022-07-03T12:22
2022-07-03T12:22
белгород
пво
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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
2022-07-03T12:22
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PT0M49S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, пво, видео
"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
2022-07-03T12:22
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PT0M49S
"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.