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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов - РИА Новости, 03.07.2022
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов - РИА Новости, 03.07.2022
"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
2022-07-03T12:22
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белгород
пво
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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
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60
353
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
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белгород, пво, видео
"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
2022-07-03T12:22
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12:22 03.07.2022
 

"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов

Читать ria.ru в
В результате ночного обстрела в Белгороде повреждены 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
 
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