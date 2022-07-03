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Гладков объезжает поврежденные дома в Белгороде - РИА Новости, 03.07.2022
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Гладков объезжает поврежденные дома в Белгороде
Гладков объезжает поврежденные дома в Белгороде - РИА Новости, 03.07.2022
Гладков объезжает поврежденные дома в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что объезжает поврежденные после обстрела дома и встречается с жильцами. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T08:00
2022-07-03T08:00
происшествия
белгород
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что объезжает поврежденные после обстрела дома и встречается с жильцами.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, а еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены. Белгородский губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь жителям областного центра; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня."Встретился с жильцами дома №29 на 2-м Южном переулке. Здесь загорелась крыша дома. Погибших и пострадавших нет. Дом восстановим. На месте работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара", - написал Гладков в своем Telegram-канале, выложив серию фото разрушенного дома.По предварительной информации, как пишет Гладков, к настоящему моменту не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
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происшествия, белгород
08:00 03.07.2022
 
Гладков объезжает поврежденные дома в Белгороде

Губернатор Гладков рассказал, что встречается с жильцами поврежденных домов в Белгороде

© РИА Новости / Валентина ИсаеваПоследствия серии хлопков в Белгороде
Последствия серии хлопков в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Валентина Исаева
Последствия серии хлопков в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что объезжает поврежденные после обстрела дома и встречается с жильцами.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, а еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены. Белгородский губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь жителям областного центра; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
"Встретился с жильцами дома №29 на 2-м Южном переулке. Здесь загорелась крыша дома. Погибших и пострадавших нет. Дом восстановим. На месте работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара", - написал Гладков в своем Telegram-канале, выложив серию фото разрушенного дома.
По предварительной информации, как пишет Гладков, к настоящему моменту не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
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