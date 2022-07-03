https://ria.ru/20220703/belgorod-1799861532.html

Гладков объезжает поврежденные дома в Белгороде

Гладков объезжает поврежденные дома в Белгороде - РИА Новости, 03.07.2022

Гладков объезжает поврежденные дома в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что объезжает поврежденные после обстрела дома и встречается с жильцами. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:00

происшествия

белгород

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что объезжает поврежденные после обстрела дома и встречается с жильцами.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, а еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены. Белгородский губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь жителям областного центра; восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня."Встретился с жильцами дома №29 на 2-м Южном переулке. Здесь загорелась крыша дома. Погибших и пострадавших нет. Дом восстановим. На месте работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара", - написал Гладков в своем Telegram-канале, выложив серию фото разрушенного дома.По предварительной информации, как пишет Гладков, к настоящему моменту не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

https://ria.ru/20220625/uroven-1798037032.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгород