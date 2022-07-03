https://ria.ru/20220703/bayden-1799942624.html

Миллиардер из США поставил Байдена в неловкое положение после слов о России

Миллиардер из США поставил Байдена в неловкое положение после слов о России - РИА Новости, 03.07.2022

Миллиардер из США поставил Байдена в неловкое положение после слов о России

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос поставил президента США Джо Байдена в неловкое положение после очередного заявления о том, что инфляция в Штатах... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T18:18

2022-07-03T18:18

2022-07-03T20:10

в мире

сша

россия

украина

джо байден

джефф безос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:194:3096:1936_1920x0_80_0_0_45127b56b95e56660b6a70e7ec24472d.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос поставил президента США Джо Байдена в неловкое положение после очередного заявления о том, что инфляция в Штатах растет из-за действий России на Украине.Безос в ответ обвинил Байдена в незнании основных законов экономики."Ой. Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка", — отметил бизнесмен.Президент США уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.В Америке уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости жизни, инфляция достигла 8,5 процента, побив сорокалетние рекорды. Цена на бензин поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад его можно было купить за три доллара. Попытки властей противостоять обнищанию населения не принесли ощутимых результатов.

https://ria.ru/20220702/bayden-1799812148.html

https://ria.ru/20220702/rubl-1799838760.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, россия, украина, джо байден, джефф безос