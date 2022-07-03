18:18 03.07.2022 (обновлено: 20:10 03.07.2022)
Миллиардер из США поставил Байдена в неловкое положение после слов о России
Миллиардер Безос упрекнул Байдена в безграмотности после призыва снизить цены на бензин
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос поставил президента США Джо Байдена в неловкое положение после очередного заявления о том, что инфляция в Штатах растет из-за действий России на Украине.
"Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время вооруженного конфликта и глобальной опасности", — написал глава американского государства в Twitter, призвав предпринимателей немедленно снизить стоимость топлива на АЗС.
Безос в ответ обвинил Байдена в незнании основных законов экономики.
"Ой. Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка", — отметил бизнесмен.
Президент США уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
В Америке уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости жизни, инфляция достигла 8,5 процента, побив сорокалетние рекорды. Цена на бензин поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад его можно было купить за три доллара. Попытки властей противостоять обнищанию населения не принесли ощутимых результатов.