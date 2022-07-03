https://ria.ru/20220703/bayden-1799854240.html

Американцы подняли Байдена на смех после его нового обращения

Американцы подняли Байдена на смех после его нового обращения - РИА Новости, 03.07.2022

Американцы подняли Байдена на смех после его нового обращения

Пользователи Twitter отреагировали на пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T04:14

2022-07-03T04:14

2022-07-03T16:05

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter отреагировали на пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.Соответствующий пост Байден опубликовал в субботу. "Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", — написал он. Как заявил американский лидер, управляющие заправками компании должны так поступить, поскольку сейчас время "глобальных рисков".Обращение Байдена стало причиной многочисленных шуток со стороны американцев в комментариях под его постом в Twitter."Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах", — написал с иронией пользователь greg."Я показал это сотруднику заправки, он сказал: "Зачем ты мне это показываешь". А я такой: "Президент сказал брать с меня меньше". И он ухмыльнулся, но взял с меня ту же сумму", — пошутил Shibetoshi Nakamoto."О, слава богу, ты написал это в твиттере. Это обязательно поможет", — сыронизировал Paul Metzgar."Итак, мы переходим от "путинского повышения цен" к "просто бензоколонки дурят", — заметил Defiant L’s."Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью", — заявил David Williams."Бро, их маржа один цент на галлон (3,785 литра), о чем ты говоришь?" — задался вопросом K A L E O."Даже человек, написавший этот твит, знает, что это полная чушь и заправочные станции не контролируют то, сколько они в конечном итоге могут брать. Люди не настолько глупы", — подчеркнул Tim Young."Черт возьми, вы не понимаете основы спроса/предложения?" — спросил Dan Held."Нам не нужны законы, нам просто нужны твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит. Спасибо, Джо", — резюмировал matt.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года — 3,1 доллара.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте — попытки "прикрыть одно место".

https://ria.ru/20220630/ssha-1799319709.html

https://ria.ru/20220629/vorovstvo-1799124020.html

https://ria.ru/20220626/ssha-1798180291.html

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в мире, владимир путин, сша, россия, джо байден