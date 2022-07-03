https://ria.ru/20220703/aleksandrovka-1799952042.html

При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница

При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница - РИА Новости, 03.07.2022

При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла, еще одна получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T19:32

2022-07-03T19:32

2022-07-03T19:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибла женщина, еще одна мирная жительница получила ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в воскресенье украинские войска выпустили по Александровке шесть мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220703/melitopol-1799929136.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины