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При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница
При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла, еще одна получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T19:32
2022-07-03T19:32
2022-07-03T19:32
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибла женщина, еще одна мирная жительница получила ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в воскресенье украинские войска выпустили по Александровке шесть мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799929136.html
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донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница
В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы при обстреле Александровки украинскими войсками