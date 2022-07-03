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При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/aleksandrovka-1799952042.html
При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница
При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла, еще одна получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T19:32
2022-07-03T19:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибла женщина, еще одна мирная жительница получила ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в воскресенье украинские войска выпустили по Александровке шесть мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799929136.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
19:32 03.07.2022
 
При обстреле Александровки украинскими войсками погибла мирная жительница

В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы при обстреле Александровки украинскими войсками

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибла женщина, еще одна мирная жительница получила ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в воскресенье украинские войска выпустили по Александровке шесть мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра.
Товарные вагоны на ЖД путях - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
16:03Специальная военная операция на Украине
Обстрел под Мелитополем не прервал железнодорожное сообщение в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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