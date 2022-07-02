https://ria.ru/20220702/zolotarevka-1799771388.html

Три батальона ВСУ потеряли 50% состава у Верхнекаменки и Золотаревки

Три батальона ВСУ потеряли 50% состава у Верхнекаменки и Золотаревки - РИА Новости, 02.07.2022

Три батальона ВСУ потеряли 50% состава у Верхнекаменки и Золотаревки

Три украинских батальона в боях с российскими военными под Лисичанском потеряли за сутки более половины личного состава, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:31

2022-07-02T12:31

2022-07-02T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

харьков

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Три украинских батальона в боях с российскими военными под Лисичанском потеряли за сутки более половины личного состава, сообщили в Минобороны."Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава", — сказали в ведомстве.Как уточняется, "в районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники".Кроме того, добавили в Минобороны, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода Харькова, там убиты до 30 военнослужащих и уничтожены десять единиц бронетанковой и автомобильной техники.В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.Украинские же военные, по словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, получили приказ отходить из города. По данным разведки ЛНР, там остаются более десяти тысяч мирных жителей.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220702/donbass-1799762591.html

https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799772400.html

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артемовск

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Конашенков: "Противник несет значительные потери на всех направлениях" Три украинских батальона в боях с российскими военными под Лисичанском потеряли за сутки более половины личного состава, сообщили в Минобороны. "Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава", — сказали в ведомстве. 2022-07-02T12:31 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, артемовск, харьков