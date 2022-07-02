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В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2022
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В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2022
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в проливе Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином, сообщило Главное метеорологическое управление РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T05:28
2022-07-02T05:28
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в проливе Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 320 километров. Подземные толчки до 3 баллов согласно принятой в Японии 7-балльной шкале ощущались в шести префектурах.Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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в мире, япония, россия
05:28 02.07.2022
 
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение

В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в проливе Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Очаг залегал на глубине 320 километров. Подземные толчки до 3 баллов согласно принятой в Японии 7-балльной шкале ощущались в шести префектурах.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
05:24
СМИ: число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти
Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
 
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