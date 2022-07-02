https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799738340.html

В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение

В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2022

В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в проливе Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином, сообщило Главное метеорологическое управление РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T05:28

2022-07-02T05:28

2022-07-02T05:28

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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в проливе Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 320 километров. Подземные толчки до 3 баллов согласно принятой в Японии 7-балльной шкале ощущались в шести префектурах.Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

https://ria.ru/20220702/iran-1799738220.html

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Максим Горбачев

в мире, япония, россия