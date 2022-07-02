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В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2022
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в проливе Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином, сообщило Главное метеорологическое управление РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T05:28
2022-07-02T05:28
2022-07-02T05:28
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россия
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в проливе Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 320 километров. Подземные толчки до 3 баллов согласно принятой в Японии 7-балльной шкале ощущались в шести префектурах.Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
https://ria.ru/20220702/iran-1799738220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла