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В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220702/zabolevaemost-1799737051.html
В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России
В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.07.2022
В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России
ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом, заявила РИА Новости представитель организации в РФ РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T04:34
2022-07-02T04:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19", - сказала она в интервью агентству, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:34 02.07.2022
 
В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России

Представитель ВОЗ Вуйнович не исключила роста заболеваемости COVID-19 в России летом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРевакцинация населения
Ревакцинация населения - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

"Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19", - сказала она в интервью агентству, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса.
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