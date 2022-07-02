В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России
Представитель ВОЗ Вуйнович не исключила роста заболеваемости COVID-19 в России летом
Ревакцинация населения. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
"Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19", - сказала она в интервью агентству, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса.
"Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19", - сказала она в интервью агентству, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса.