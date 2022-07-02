https://ria.ru/20220702/zabolevaemost-1799737051.html

В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России

В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.07.2022

В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России

ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом, заявила РИА Новости представитель организации в РФ РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T04:34

2022-07-02T04:34

2022-07-02T04:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19", - сказала она в интервью агентству, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса.

https://ria.ru/20220701/immunitet-1799617627.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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