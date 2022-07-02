https://ria.ru/20220702/yasinovataya-1799817493.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в субботу вечером выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:39

2022-07-02T19:39

2022-07-02T19:45

специальная военная операция на украине

украина

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220701/dron-1799603547.html

украина

ясиноватая

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украина, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины