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Nikkei: решение Путина поставило Японию перед сложным выбором - РИА Новости, 02.07.2022
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Nikkei: решение Путина поставило Японию перед сложным выбором
Nikkei: решение Путина поставило Японию перед сложным выбором - РИА Новости, 02.07.2022
Nikkei: решение Путина поставило Японию перед сложным выбором
Указ президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту "Сахалин-2" ставит Японию перед сложной дилеммой, пишет издание Nikkei. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:15
2022-07-02T14:24
экономика
япония
токио
россия
газпром
shell
сахалин-2
северный поток — 2
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту "Сахалин-2" ставит Японию перед сложной дилеммой, пишет издание Nikkei.По мнению автора статьи, Токио придется выбирать между собственной энергетической безопасностью и единством G7. Положение дел в первую очередь осложняет тот факт, что доли в "Сахалине-2" имеют японские компании Mitsui и Mitsubishi. Причем порядка десяти процентов импорта сжиженного природного газа в страну приходится именно на этот проект.Как отмечает обозреватель, Японию ждут три возможных сценария развития ситуации. Первый предполагает, что Mitsui и Mitsubishi выполнят условия Москвы и получат долю в новом операторе "Сахалина-2". У них не будет гарантии, что структура собственности и пропорция участия в проекте сохранятся. Во втором случае возможен отказ от перехода к новому оператору и сохранение для Токио долгосрочных контрактов на покупку СПГ. В частности, журналист напомнил, что в 2009 году японский импортер энергоресурсов JERA заключил 20-летний контракт на поставку более полутора миллионов тонн топлива в год по проекту "Сахалин-2"."Обычно это не было бы проблемой. Подобные контракты, как правило, остаются в силе при смене владельца. Но Россия поместила Японию в список "недружественных стран", так что неопределенность сохраняется", — подчеркивается в статье.Что касается третьего сценария, то он считается наихудшим, поскольку тогда Mitsui и Mitsubishi откажутся от долей в новом операторе, а контракты на импорт СПГ будут расторгнуты. Для Токио это означает серьезный удар по энергетической безопасности, ведь ей придется покупать более дорогой газ на спотовом рынке.В итоге Япония оказалась перед дилеммой: если страна попытается защитить свои интересы на "Сахалине-2", то спровоцирует разногласия в "едином фронте" стран "Большой семерки", а если решит выйти из проекта, ее ждут серьезные перебои с поставками сжиженного природного газа, подытоживается в статье."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваивают два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.До указа президента оператором проекта была компания "Сахалин Энерджи". Сейчас ее акции принадлежат "Газпрому" (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), Mitsui &amp; Co. Ltd (12,5 процента) и Mitsubishi Corporation (десять процентов).Англо-нидерландская компания Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2".
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экономика, япония, токио, россия, газпром, shell, сахалин-2, северный поток — 2, цены на нефть
12:15 02.07.2022 (обновлено: 14:24 02.07.2022)
 
Nikkei: решение Путина поставило Японию перед сложным выбором

Nikkei: "Сахалин-2" заставил Японию выбирать между энергобезопасностью и единством G7

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту "Сахалин-2" ставит Японию перед сложной дилеммой, пишет издание Nikkei.
По мнению автора статьи, Токио придется выбирать между собственной энергетической безопасностью и единством G7. Положение дел в первую очередь осложняет тот факт, что доли в "Сахалине-2" имеют японские компании Mitsui и Mitsubishi. Причем порядка десяти процентов импорта сжиженного природного газа в страну приходится именно на этот проект.
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Как отмечает обозреватель, Японию ждут три возможных сценария развития ситуации. Первый предполагает, что Mitsui и Mitsubishi выполнят условия Москвы и получат долю в новом операторе "Сахалина-2". У них не будет гарантии, что структура собственности и пропорция участия в проекте сохранятся. Во втором случае возможен отказ от перехода к новому оператору и сохранение для Токио долгосрочных контрактов на покупку СПГ. В частности, журналист напомнил, что в 2009 году японский импортер энергоресурсов JERA заключил 20-летний контракт на поставку более полутора миллионов тонн топлива в год по проекту "Сахалин-2".
"Обычно это не было бы проблемой. Подобные контракты, как правило, остаются в силе при смене владельца. Но Россия поместила Японию в список "недружественных стран", так что неопределенность сохраняется", — подчеркивается в статье.
Что касается третьего сценария, то он считается наихудшим, поскольку тогда Mitsui и Mitsubishi откажутся от долей в новом операторе, а контракты на импорт СПГ будут расторгнуты. Для Токио это означает серьезный удар по энергетической безопасности, ведь ей придется покупать более дорогой газ на спотовом рынке.
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В итоге Япония оказалась перед дилеммой: если страна попытается защитить свои интересы на "Сахалине-2", то спровоцирует разногласия в "едином фронте" стран "Большой семерки", а если решит выйти из проекта, ее ждут серьезные перебои с поставками сжиженного природного газа, подытоживается в статье.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваивают два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
До указа президента оператором проекта была компания "Сахалин Энерджи". Сейчас ее акции принадлежат "Газпрому" (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), Mitsui & Co. Ltd (12,5 процента) и Mitsubishi Corporation (десять процентов).
Англо-нидерландская компания Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2".
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