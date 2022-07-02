https://ria.ru/20220702/yakutiya-1799745987.html

В Якутию построят первую "умную поликлинику"

В Якутию построят первую "умную поликлинику" - РИА Новости, 02.07.2022

В Якутию построят первую "умную поликлинику"

В Якутии началось строительство первой "умной поликлиники", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:00

2022-07-02T09:00

2022-07-02T09:00

республика саха (якутия)

общество

айсен николаев

якутск

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ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. В Якутии началось строительство первой "умной поликлиники", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Глава республики Айсен Николаев в субботу принял участие в торжественной установке первой сваи нового здания поликлиники городской больницы № 2 на 600 посещений в смену. Отмечается, что в настоящее время медучреждение в Якутске обслуживает в пригороде 42 тысячи жителей Гагаринского округа, микрорайона Марха и села Маган.По словам Николаева, проектирование и строительство здания – одно из первых его решений на посту руководителя региона. Объект возводится с привлечением частных инвестиций в рамках соглашения между республикой и ООО "ВИС Развитие". Шестиэтажное здание площадью более 8,8 тысячи квадратных метров будет сдано в эксплуатацию к концу 2023 года."Здесь расположатся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, центр амбулаторной онкологической помощи, а также другие специализированные отделения. Новая поликлиника будет работать в формате "SMART" с подключением к единой информационной системе "умная поликлиника". Будет оснащена современным оборудованием экспертного класса", - отметил глава республики.Генеральный директор ООО "ВИС Мед" Артём Мелихов поблагодарил региональных властей за слаженную работу. "Для группы ВИС проекты здравоохранения являются приоритетными, потому что они служат на благо здоровья и продолжительности жизни населения", – приводятся слова Мелихова.По данным правительства республики, это не первый проект группы "ВИС" в регионе по созданию социальной инфраструктуры в Якутии. "На принципах государственно-частного партнерства на территории городского округа "город Якутск" построены и введены в эксплуатацию 4 школы: "Айыы Кыhата", №25, №6, Международная арктическая школа, 5 детских садов: "Ивушка", "Цветик-Семицветик", "Малышок", микрорайонов Сырдах и 203 квартал, также школа искусств, SMART-библиотека и Центр культуры и современного искусства", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220624/tatarstan-1797745801.html

https://ria.ru/20220617/putin-1796209411.html

якутск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, айсен николаев, якутск