https://ria.ru/20220702/yakutiya-1799745987.html
В Якутию построят первую "умную поликлинику"
В Якутию построят первую "умную поликлинику" - РИА Новости, 02.07.2022
В Якутию построят первую "умную поликлинику"
В Якутии началось строительство первой "умной поликлиники", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:00
2022-07-02T09:00
2022-07-02T09:00
республика саха (якутия)
общество
айсен николаев
якутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. В Якутии началось строительство первой "умной поликлиники", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Глава республики Айсен Николаев в субботу принял участие в торжественной установке первой сваи нового здания поликлиники городской больницы № 2 на 600 посещений в смену. Отмечается, что в настоящее время медучреждение в Якутске обслуживает в пригороде 42 тысячи жителей Гагаринского округа, микрорайона Марха и села Маган.По словам Николаева, проектирование и строительство здания – одно из первых его решений на посту руководителя региона. Объект возводится с привлечением частных инвестиций в рамках соглашения между республикой и ООО "ВИС Развитие". Шестиэтажное здание площадью более 8,8 тысячи квадратных метров будет сдано в эксплуатацию к концу 2023 года."Здесь расположатся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, центр амбулаторной онкологической помощи, а также другие специализированные отделения. Новая поликлиника будет работать в формате "SMART" с подключением к единой информационной системе "умная поликлиника". Будет оснащена современным оборудованием экспертного класса", - отметил глава республики.Генеральный директор ООО "ВИС Мед" Артём Мелихов поблагодарил региональных властей за слаженную работу. "Для группы ВИС проекты здравоохранения являются приоритетными, потому что они служат на благо здоровья и продолжительности жизни населения", – приводятся слова Мелихова.По данным правительства республики, это не первый проект группы "ВИС" в регионе по созданию социальной инфраструктуры в Якутии. "На принципах государственно-частного партнерства на территории городского округа "город Якутск" построены и введены в эксплуатацию 4 школы: "Айыы Кыhата", №25, №6, Международная арктическая школа, 5 детских садов: "Ивушка", "Цветик-Семицветик", "Малышок", микрорайонов Сырдах и 203 квартал, также школа искусств, SMART-библиотека и Центр культуры и современного искусства", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220624/tatarstan-1797745801.html
https://ria.ru/20220617/putin-1796209411.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, айсен николаев, якутск
В Якутию построят первую "умную поликлинику"
В Якутии началось строительство первой "умной поликлиники"
ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости.
В Якутии началось строительство первой "умной поликлиники", сообщает
пресс-служба главы и правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев
в субботу принял участие в торжественной установке первой сваи нового здания поликлиники городской больницы № 2 на 600 посещений в смену. Отмечается, что в настоящее время медучреждение в Якутске
обслуживает в пригороде 42 тысячи жителей Гагаринского округа, микрорайона Марха и села Маган.
По словам Николаева, проектирование и строительство здания – одно из первых его решений на посту руководителя региона. Объект возводится с привлечением частных инвестиций в рамках соглашения между республикой и ООО "ВИС Развитие". Шестиэтажное здание площадью более 8,8 тысячи квадратных метров будет сдано в эксплуатацию к концу 2023 года.
"Здесь расположатся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, центр амбулаторной онкологической помощи, а также другие специализированные отделения. Новая поликлиника будет работать в формате "SMART" с подключением к единой информационной системе "умная поликлиника". Будет оснащена современным оборудованием экспертного класса", - отметил глава республики.
Генеральный директор ООО "ВИС Мед" Артём Мелихов поблагодарил региональных властей за слаженную работу. "Для группы ВИС проекты здравоохранения являются приоритетными, потому что они служат на благо здоровья и продолжительности жизни населения", – приводятся слова Мелихова.
По данным правительства республики, это не первый проект группы "ВИС" в регионе по созданию социальной инфраструктуры в Якутии. "На принципах государственно-частного партнерства на территории городского округа "город Якутск" построены и введены в эксплуатацию 4 школы: "Айыы Кыhата", №25, №6, Международная арктическая школа, 5 детских садов: "Ивушка", "Цветик-Семицветик", "Малышок", микрорайонов Сырдах и 203 квартал, также школа искусств, SMART-библиотека и Центр культуры и современного искусства", - добавили в пресс-службе.