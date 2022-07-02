https://ria.ru/20220702/vuynovich-1799323901.html

Мелита Вуйнович: нельзя исключать одновременный всплеск COVID-19 и гриппа

Мелита Вуйнович: нельзя исключать одновременный всплеск COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 02.07.2022

Мелита Вуйнович: нельзя исключать одновременный всплеск COVID-19 и гриппа

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости оценила риски появления в России оспы обезьян, нового всплеска... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:00

2022-07-02T11:00

2022-07-02T11:21

интервью

воз

оон

российский фонд прямых инвестиций

россия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796087699_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_b248e2cd7e0b68a7e12c0f24ae27fd81.jpg

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости оценила риски появления в России оспы обезьян, нового всплеска заболеваемости коронавирусом и рассказала о перспективах одобрения ВОЗ российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".– Насколько велика вероятность появления оспы обезьян в России? Есть ли к этому предпосылки?– C начала мая 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о более чем 3000 случаях заболевания из 50 стран и территорий в пяти регионах ВОЗ. По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ, куда входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию, из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев.ВОЗ рекомендует всем странам приложить все усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов, чтобы контролировать эту вспышку и предотвратить ее дальнейшее распространение. В каждой стране, в том числе в России, национальные органы, занимающиеся вопросами здравоохранения и эпиднадзора, обладают наилучшими компетенциями и знаниями в отношении возможных рисков вспышек новых заболеваний.– Считает ли ВОЗ эффективными советские наработки вакцины от оспы обезьян? Может ли она помочь в случае появления первых случаев в стране?– ВОЗ может дать информацию только в отношении тех вакцин, которые прошли процедуру включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях или преквалификацию ВОЗ, поэтому вопросы об эффективности необходимо задавать национальным регулирующим органам и производителям.Меры, рекомендованные комитетом Международных медико-санитарных правил, членом которого является Россия, включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, однако рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях.Некоторые вакцины, примененные ранее в рамках программы ликвидации оспы, также обеспечивают некоторую защиту от оспы обезьян. Вакцины против оспы второго или третьего поколения могут быть рассмотрены для использования, и одна из них была лицензирована против оспы обезьян Европейским агентством по лекарственным средствам. Но доступность таких вакцин недостаточна, как и недостаточно данных об их эффективности и безопасности использования на местном уровне.– Ранее эксперты предупреждали о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса, в том числе мутаций "омикрон"-штамма. ВОЗ может подтвердить эту информацию?– Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно.На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19.– При каких условиях может быть закрыт офис ВОЗ в РФ?– Офис ВОЗ в Российской Федерации работает на основе соглашения, заключенного между Российской Федерацией и ВОЗ. Офис продолжает функционировать и сотрудничать по всем темам, которые были совместно согласованы. ВОЗ придерживается принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.– Обсуждается ли еще визит экспертов в Россию по вопросу одобрения вакцины "Спутник V"? Или в текущих условиях это невозможно?– Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/1799156294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/omikron-1795762064.html

https://ria.ru/20220615/sputnik-1795386514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, воз, оон, российский фонд прямых инвестиций, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, оспа обезьян, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19