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Мелита Вуйнович: нельзя исключать одновременный всплеск COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 02.07.2022
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Мелита Вуйнович: нельзя исключать одновременный всплеск COVID-19 и гриппа
Мелита Вуйнович: нельзя исключать одновременный всплеск COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 02.07.2022
Мелита Вуйнович: нельзя исключать одновременный всплеск COVID-19 и гриппа
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости оценила риски появления в России оспы обезьян, нового всплеска... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:00
2022-07-02T11:21
интервью
воз
оон
российский фонд прямых инвестиций
россия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости оценила риски появления в России оспы обезьян, нового всплеска заболеваемости коронавирусом и рассказала о перспективах одобрения ВОЗ российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".– Насколько велика вероятность появления оспы обезьян в России? Есть ли к этому предпосылки?– C начала мая 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о более чем 3000 случаях заболевания из 50 стран и территорий в пяти регионах ВОЗ. По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ, куда входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию, из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев.ВОЗ рекомендует всем странам приложить все усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов, чтобы контролировать эту вспышку и предотвратить ее дальнейшее распространение. В каждой стране, в том числе в России, национальные органы, занимающиеся вопросами здравоохранения и эпиднадзора, обладают наилучшими компетенциями и знаниями в отношении возможных рисков вспышек новых заболеваний.– Считает ли ВОЗ эффективными советские наработки вакцины от оспы обезьян? Может ли она помочь в случае появления первых случаев в стране?– ВОЗ может дать информацию только в отношении тех вакцин, которые прошли процедуру включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях или преквалификацию ВОЗ, поэтому вопросы об эффективности необходимо задавать национальным регулирующим органам и производителям.Меры, рекомендованные комитетом Международных медико-санитарных правил, членом которого является Россия, включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, однако рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях.Некоторые вакцины, примененные ранее в рамках программы ликвидации оспы, также обеспечивают некоторую защиту от оспы обезьян. Вакцины против оспы второго или третьего поколения могут быть рассмотрены для использования, и одна из них была лицензирована против оспы обезьян Европейским агентством по лекарственным средствам. Но доступность таких вакцин недостаточна, как и недостаточно данных об их эффективности и безопасности использования на местном уровне.– Ранее эксперты предупреждали о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса, в том числе мутаций "омикрон"-штамма. ВОЗ может подтвердить эту информацию?– Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно.На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19.– При каких условиях может быть закрыт офис ВОЗ в РФ?– Офис ВОЗ в Российской Федерации работает на основе соглашения, заключенного между Российской Федерацией и ВОЗ. Офис продолжает функционировать и сотрудничать по всем темам, которые были совместно согласованы. ВОЗ придерживается принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.– Обсуждается ли еще визит экспертов в Россию по вопросу одобрения вакцины "Спутник V"? Или в текущих условиях это невозможно?– Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/1799156294.html
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интервью, воз, оон, российский фонд прямых инвестиций, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, оспа обезьян, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
11:00 02.07.2022 (обновлено: 11:21 02.07.2022)
 

Мелита Вуйнович: нельзя исключать одновременный всплеск COVID-19 и гриппа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости оценила риски появления в России оспы обезьян, нового всплеска заболеваемости коронавирусом и рассказала о перспективах одобрения ВОЗ российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".
– Насколько велика вероятность появления оспы обезьян в России? Есть ли к этому предпосылки?
– C начала мая 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о более чем 3000 случаях заболевания из 50 стран и территорий в пяти регионах ВОЗ. По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ, куда входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию, из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев.
ВОЗ рекомендует всем странам приложить все усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов, чтобы контролировать эту вспышку и предотвратить ее дальнейшее распространение. В каждой стране, в том числе в России, национальные органы, занимающиеся вопросами здравоохранения и эпиднадзора, обладают наилучшими компетенциями и знаниями в отношении возможных рисков вспышек новых заболеваний.
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30 июня, 07:33Профилактика с Геннадием Онищенко
Без оспы обезьян: как не допустить появления инфекции в России?
– Считает ли ВОЗ эффективными советские наработки вакцины от оспы обезьян? Может ли она помочь в случае появления первых случаев в стране?
– ВОЗ может дать информацию только в отношении тех вакцин, которые прошли процедуру включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях или преквалификацию ВОЗ, поэтому вопросы об эффективности необходимо задавать национальным регулирующим органам и производителям.
Меры, рекомендованные комитетом Международных медико-санитарных правил, членом которого является Россия, включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, однако рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях.
Некоторые вакцины, примененные ранее в рамках программы ликвидации оспы, также обеспечивают некоторую защиту от оспы обезьян. Вакцины против оспы второго или третьего поколения могут быть рассмотрены для использования, и одна из них была лицензирована против оспы обезьян Европейским агентством по лекарственным средствам. Но доступность таких вакцин недостаточна, как и недостаточно данных об их эффективности и безопасности использования на местном уровне.
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– Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно.
На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19.
– При каких условиях может быть закрыт офис ВОЗ в РФ?
– Офис ВОЗ в Российской Федерации работает на основе соглашения, заключенного между Российской Федерацией и ВОЗ. Офис продолжает функционировать и сотрудничать по всем темам, которые были совместно согласованы. ВОЗ придерживается принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.
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– Обсуждается ли еще визит экспертов в Россию по вопросу одобрения вакцины "Спутник V"? Или в текущих условиях это невозможно?
– Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ.
 
ИнтервьюВОЗООНРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОспа обезьянВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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