https://ria.ru/20220702/vinnik-1799839114.html

ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать Винника в Грецию

ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать Винника в Грецию - РИА Новости, 02.07.2022

ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать Винника в Грецию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина Александра Винника в Грецию, откуда затем его могли передать США, сообщил РИА... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:22

2022-07-02T22:22

2022-07-02T22:22

в мире

александр винник

франция

греция

сша

европейский суд по правам человека (еспч)

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БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина Александра Винника в Грецию, откуда затем его могли передать США, сообщил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело."Экстрадиция, о которой не был уведомлен адвокат осужденного, должна была произойти утром 30 июня. После экстрадиции в Грецию Александр Винник должен был быть передан США… Вечером 29 июня ЕСПЧ запретил Франции осуществление экстрадиции Александра Винника в Грецию", - сказал собеседник агентства.По его словам, апелляция была подана 29 июня утром на основании статьи 39 Европейской конвенции по правам человека в ЕСПЧ в Страсбурге.Адвокат пояснил, что экстрадиция была спланирована "в полной секретности" Францией и Грецией по итогам весьма спорного решения Кассационного суда от 28 июня, отклонившего жалобу Винника без каких-либо оснований."Так как Александр Винник отбыл наказание в полной мере в соответствии с постановлением судьи по применению наказаний от 29 июня, он должен был быть освобожден 30 июня. Однако, несмотря на настойчивые просьбы его адвоката о немедленном освобождении, Виннику не предоставили возможность покинуть тюрьму Ля Санте", - пояснил Бело.По его словам, тем временем министр юстиции Греции направил французскому коллеге свое согласие на вручение Виннику американского ордера на арест французскими властями."Что и было сделано 1 июля в 16.00", - уточнил адвокат."Таким образом, в тот момент, когда Винник должен был выйти на свободу, он снова оказался под арестом в ожидании экстрадиции", - добавил он.По словам Бело, его подзащитный выразил свое несогласие с решением об экстрадиции."Слушание по данному поводу пройдет 6 июля в 14.00 (15.00 мск) в Следственной палате", - сообщил он.Адвокат выразил уверенность, что экстрадиция основана исключительно на политических мотивах, что адвокат намерен доказать Следственной палате."Александр Винник содержится в одиночном заключении с 2017 года, что представляет собой настоящую пытку", - пояснил Бело.Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.

https://ria.ru/20220629/sud-1799106932.html

https://ria.ru/20220422/vinnik-1784990655.html

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в мире, александр винник, франция, греция, сша, европейский суд по правам человека (еспч)