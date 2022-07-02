https://ria.ru/20220702/vaktsina-1799754821.html
РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович
РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович - РИА Новости, 02.07.2022
РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию российской вакцины РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:21
2022-07-02T10:21
2022-07-02T10:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
оон
воз
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ", - сказала она в интервью агентству.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". По данным РФПИ, более 500 миллионов человек в мире получили вакцину "Спутник V", которая зарегистрирована в 71 стране мира, где проживают более 4 миллиардов человек, и стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220701/koronavirus-1799604103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, оон, воз, вакцинация россиян от covid-19
РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович
Глава ВОЗ Вуйнович рассказала о переговорах по новым датам инспекций по "Спутнику V"