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РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович - РИА Новости, 02.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220702/vaktsina-1799754821.html
РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович
РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович - РИА Новости, 02.07.2022
РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию российской вакцины РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:21
2022-07-02T10:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
оон
воз
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ", - сказала она в интервью агентству.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". По данным РФПИ, более 500 миллионов человек в мире получили вакцину "Спутник V", которая зарегистрирована в 71 стране мира, где проживают более 4 миллиардов человек, и стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России.
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вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, оон, воз, вакцинация россиян от covid-19
10:21 02.07.2022
 
РФПИ и ВОЗ обсуждают проведение инспекций по "Спутнику V", заявила Вуйнович

Глава ВОЗ Вуйнович рассказала о переговорах по новым датам инспекций по "Спутнику V"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
"Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ", - сказала она в интервью агентству.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". По данным РФПИ, более 500 миллионов человек в мире получили вакцину "Спутник V", которая зарегистрирована в 71 стране мира, где проживают более 4 миллиардов человек, и стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 15:37В России
Глава РФПИ: пандемию коронавируса преодолели благодаря "Спутнику V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийООНВОЗВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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