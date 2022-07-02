https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799821494.html

Мирзиеев заявил о принятии мер к нарушителям безопасности Узбекистана

Мирзиеев заявил о принятии мер к нарушителям безопасности Узбекистана - РИА Новости, 02.07.2022

Мирзиеев заявил о принятии мер к нарушителям безопасности Узбекистана

Строгие меры будут предприняты в отношении лиц, пытающихся нарушить безопасность Узбекистана, заявил в субботу президент страны Шавкат Мирзиеев, прибывший в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T20:12

2022-07-02T20:12

2022-07-02T20:12

в мире

узбекистан

каракалпакстан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 2 июл – РИА Новости. Строгие меры будут предприняты в отношении лиц, пытающихся нарушить безопасность Узбекистана, заявил в субботу президент страны Шавкат Мирзиеев, прибывший в столицу автономной республики Каракалпакстан город Нукус.Накануне МВД Узбекистана проинформировало, что в столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок восстановлен, с жителями идет работа о недопустимости нарушений закона. В субботу власти автономии заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.Мирзиеев отметил, что в Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило, согласно которому "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо".Ранее пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов сообщал, что Мирзиеев предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономной республики Каракалпакстан.Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести плебисцит по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.

https://ria.ru/20220702/tashkent-1799750816.html

узбекистан

каракалпакстан

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в мире, узбекистан, каракалпакстан, шавкат мирзиеев