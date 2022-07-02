https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799819995.html

Мирзиеев: проект поправок в конституцию Узбекистана вынесут на обсуждение

Мирзиеев: проект поправок в конституцию Узбекистана вынесут на обсуждение - РИА Новости, 02.07.2022

Мирзиеев: проект поправок в конституцию Узбекистана вынесут на обсуждение

Проект закона о поправках в конституцию Узбекистана после всенародного обсуждения будет дорабатываться, только после этого его вынесут на референдум, заявил... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T20:03

2022-07-02T20:03

2022-07-02T20:03

узбекистан

каракалпакстан

в мире

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:36:2915:1676_1920x0_80_0_0_e7881407a229413d423a86a214461cc4.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июл – РИА Новости. Проект закона о поправках в конституцию Узбекистана после всенародного обсуждения будет дорабатываться, только после этого его вынесут на референдум, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев, прибывший в столицу автономной республики Каракалпакстан город Нукус.Мирзиеев в субботу прибыл в Нукус. Накануне МВД Узбекистана проинформировало, что в столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок восстановлен, с жителями идет работа о недопустимости нарушений закона. В субботу власти автономии заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.Президент уточнил, что после этого проект будет вынесен на референдум республики, "и наши граждане путем свободного голосования выразят свое отношение по этому вопросу". "Лишь после этого изменения и дополнения в конституцию Республики Узбекистан вступят в законную силу", - отметил Мирзиеев.Ранее пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов сообщал, что Мирзиеев предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономной республики Каракалпакстан.Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести плебисцит по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.

https://ria.ru/20220608/konstitutsiya-1793878542.html

узбекистан

каракалпакстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, каракалпакстан, в мире, шавкат мирзиеев