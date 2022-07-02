https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799814358.html

Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана

Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана - РИА Новости, 02.07.2022

Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в субботу в Нукус, столицу автономной республики Каракалпакстан, предложил сохранить в конституции страны пункт РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:15

2022-07-02T19:15

2022-07-02T19:15

узбекистан

каракалпакстан

в мире

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 2 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в субботу в Нукус, столицу автономной республики Каракалпакстан, предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономии, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Ранее Асадов информировал, что Мирзиеев в субботу прибыл в Нукус. Накануне МВД Узбекистана проинформировало, что в столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок восстановлен, с жителями идет работа о недопустимости нарушений закона. В субботу власти автономии заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.Автономная республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести плебисцит по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.

https://ria.ru/20220524/vzaimodeystvie-1790415251.html

узбекистан

каракалпакстан

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узбекистан, каракалпакстан, в мире, шавкат мирзиеев