Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799814358.html
Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана
Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана - РИА Новости, 02.07.2022
Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в субботу в Нукус, столицу автономной республики Каракалпакстан, предложил сохранить в конституции страны пункт РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:15
2022-07-02T19:15
узбекистан
каракалпакстан
в мире
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755839663_0:108:2686:1619_1920x0_80_0_0_f6ff263b6403fb9dd89977459c672f82.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в субботу в Нукус, столицу автономной республики Каракалпакстан, предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономии, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Ранее Асадов информировал, что Мирзиеев в субботу прибыл в Нукус. Накануне МВД Узбекистана проинформировало, что в столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок восстановлен, с жителями идет работа о недопустимости нарушений закона. В субботу власти автономии заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.Автономная республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести плебисцит по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.
https://ria.ru/20220524/vzaimodeystvie-1790415251.html
узбекистан
каракалпакстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755839663_0:0:2686:2015_1920x0_80_0_0_6a71f97df736cd3e1186d7c4fc72e2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, каракалпакстан, в мире, шавкат мирзиеев
19:15 02.07.2022
 
Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана

Мирзиеев предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете Каракалпакстана

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 2 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в субботу в Нукус, столицу автономной республики Каракалпакстан, предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономии, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Ранее Асадов информировал, что Мирзиеев в субботу прибыл в Нукус. Накануне МВД Узбекистана проинформировало, что в столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок восстановлен, с жителями идет работа о недопустимости нарушений закона. В субботу власти автономии заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.
"С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан", - написал Асадов в своем Telegram-канале.
Автономная республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.
Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести плебисцит по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 15:11
Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийских объединений
 
УзбекистанКаракалпакстанВ миреШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала