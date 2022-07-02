Рейтинг@Mail.ru
Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/ugol-1799732558.html
Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса
Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса - РИА Новости, 02.07.2022
Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что провел совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко на одной из крупнейших шахт Донбасса РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T01:14
2022-07-02T01:14
донбасс
донецкая народная республика
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151802/15/1518021566_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6039ff88c8acb3a464b6513ba8c6b84.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что провел совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко на одной из крупнейших шахт Донбасса совещание о перспективах угольной отрасли республики, обсуждалось развитие угледобывающей промышленности и обеспечение конкурентоспособности шахт.Он отметил, что отрасль выстояла, несмотря на боевые действия и блокаду. Пушилин добавил, что в республике имеются необходимые объемы угля, черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. Он подчеркнул также, что у отрасли серьезный потенциал для экспорта."На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность", - добавил Пушилин.Он отметил, что обсуждались также механизмы предоставления определенным категориям населения угля для бытовых нужд. Пушилин добавил, что у угольной отрасли Донбасса значительные перспективы и "для ее развития со стороны государства будут созданы все условия".Ранее Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" в Купянске Харьковской области.
https://ria.ru/20220627/pushilin-1798543908.html
донбасс
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151802/15/1518021566_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_c2af91ac885f63f4970ed1056cc98e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, донецкая народная республика, россия, экономика
01:14 02.07.2022
 
Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса

Кириенко и Пушилин провели в Донбассе совещание о перспективах угольной отрасли республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУголь на территории шахты "Комсомолец Донбасса"
Уголь на территории шахты Комсомолец Донбасса - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Уголь на территории шахты "Комсомолец Донбасса". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что провел совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко на одной из крупнейших шахт Донбасса совещание о перспективах угольной отрасли республики, обсуждалось развитие угледобывающей промышленности и обеспечение конкурентоспособности шахт.
"Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, председателем правительства ДНР Виталием Хоценко, руководителями ведомства и гостями республики на крупнейшей шахте "Комсомолец Донбасса" обсудили ситуацию в угольной отрасли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
Он отметил, что отрасль выстояла, несмотря на боевые действия и блокаду. Пушилин добавил, что в республике имеются необходимые объемы угля, черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. Он подчеркнул также, что у отрасли серьезный потенциал для экспорта.
"На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность", - добавил Пушилин.
Он отметил, что обсуждались также механизмы предоставления определенным категориям населения угля для бытовых нужд. Пушилин добавил, что у угольной отрасли Донбасса значительные перспективы и "для ее развития со стороны государства будут созданы все условия".
Ранее Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" в Купянске Харьковской области.
Глава ДНР Денис Пушилин дает интервью - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 19:19
Пушилин поблагодарил москвичей за поддержку Донбасса в самую трудную минуту
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала