Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса
Кириенко и Пушилин провели в Донбассе совещание о перспективах угольной отрасли республики
Уголь на территории шахты "Комсомолец Донбасса". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что провел совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко на одной из крупнейших шахт Донбасса совещание о перспективах угольной отрасли республики, обсуждалось развитие угледобывающей промышленности и обеспечение конкурентоспособности шахт.
"Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, председателем правительства ДНР Виталием Хоценко, руководителями ведомства и гостями республики на крупнейшей шахте "Комсомолец Донбасса" обсудили ситуацию в угольной отрасли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
Он отметил, что отрасль выстояла, несмотря на боевые действия и блокаду. Пушилин добавил, что в республике имеются необходимые объемы угля, черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. Он подчеркнул также, что у отрасли серьезный потенциал для экспорта.
"На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность", - добавил Пушилин.
Он отметил, что обсуждались также механизмы предоставления определенным категориям населения угля для бытовых нужд. Пушилин добавил, что у угольной отрасли Донбасса значительные перспективы и "для ее развития со стороны государства будут созданы все условия".
Ранее Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" в Купянске Харьковской области.