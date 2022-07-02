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Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса

Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса - РИА Новости, 02.07.2022

Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что провел совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко на одной из крупнейших шахт Донбасса РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T01:14

2022-07-02T01:14

2022-07-02T01:14

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что провел совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко на одной из крупнейших шахт Донбасса совещание о перспективах угольной отрасли республики, обсуждалось развитие угледобывающей промышленности и обеспечение конкурентоспособности шахт.Он отметил, что отрасль выстояла, несмотря на боевые действия и блокаду. Пушилин добавил, что в республике имеются необходимые объемы угля, черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. Он подчеркнул также, что у отрасли серьезный потенциал для экспорта."На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность", - добавил Пушилин.Он отметил, что обсуждались также механизмы предоставления определенным категориям населения угля для бытовых нужд. Пушилин добавил, что у угольной отрасли Донбасса значительные перспективы и "для ее развития со стороны государства будут созданы все условия".Ранее Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" в Купянске Харьковской области.

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Максим Горбачев

донбасс, донецкая народная республика, россия, экономика