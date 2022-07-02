В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению
В Духовном собрании мусульман поддержали идею об ограничении сцен насилия на телеканалах
Девушка смотрит телевизор. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Телевидение формирует мировоззрение людей на десятилетия, поэтому в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) согласны с инициативой главы СК Александра Бастрыкина ограничить на федеральных каналах показ сцен насилия и безнравственного контента в целом, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что Следственный комитет предлагает ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности", а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь.
"Согласны с Александром Бастрыкиным в том смысле, что и без рекламы и популяризации на ТВ греховного образа жизни и поведения, к сожалению, молодежь подвержена легкомыслию и безответственному выбору, у них не работает критическое осмысление. На ТВ надо показывать современные, интересные и наполненные правильным смыслом жизни примеры. Не надо забывать, что ТВ формирует мировоззрение на десятилетия", - сказал Крганов.
Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что предложение главы СК Александра Бастрыкина "заслуживает поддержки и глубокого изучения способов его безотлагательной реализации – в диалоге с телевизионными каналами, культурным сообществом и традиционными религиозными общинами".
В свою очередь, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что на федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", а сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые, в том числе пропагандируют оккультизм, от которого страдают дети.