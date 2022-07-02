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В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению - РИА Новости, 02.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220702/televidenie-1799742738.html
В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению
В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению - РИА Новости, 02.07.2022
В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению
Телевидение формирует мировоззрение людей на десятилетия, поэтому в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) согласны с инициативой главы СК Александра... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:08
2022-07-02T08:08
религия
религия
александр бастрыкин
вахтанг кипшидзе
федор лукьянов
общество
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Телевидение формирует мировоззрение людей на десятилетия, поэтому в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) согласны с инициативой главы СК Александра Бастрыкина ограничить на федеральных каналах показ сцен насилия и безнравственного контента в целом, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что Следственный комитет предлагает ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности", а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь."Согласны с Александром Бастрыкиным в том смысле, что и без рекламы и популяризации на ТВ греховного образа жизни и поведения, к сожалению, молодежь подвержена легкомыслию и безответственному выбору, у них не работает критическое осмысление. На ТВ надо показывать современные, интересные и наполненные правильным смыслом жизни примеры. Не надо забывать, что ТВ формирует мировоззрение на десятилетия", - сказал Крганов.Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что предложение главы СК Александра Бастрыкина "заслуживает поддержки и глубокого изучения способов его безотлагательной реализации – в диалоге с телевизионными каналами, культурным сообществом и традиционными религиозными общинами".В свою очередь, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что на федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", а сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые, в том числе пропагандируют оккультизм, от которого страдают дети.
https://ria.ru/20220701/nasilie-1799584439.html
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религия, александр бастрыкин, вахтанг кипшидзе, федор лукьянов, общество
08:08 02.07.2022
 
В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению

В Духовном собрании мусульман поддержали идею об ограничении сцен насилия на телеканалах

© Depositphotos / belchonockДевушка смотрит телевизор
Девушка смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Depositphotos / belchonock
Девушка смотрит телевизор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Телевидение формирует мировоззрение людей на десятилетия, поэтому в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) согласны с инициативой главы СК Александра Бастрыкина ограничить на федеральных каналах показ сцен насилия и безнравственного контента в целом, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что Следственный комитет предлагает ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности", а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 14:54
СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах
"Согласны с Александром Бастрыкиным в том смысле, что и без рекламы и популяризации на ТВ греховного образа жизни и поведения, к сожалению, молодежь подвержена легкомыслию и безответственному выбору, у них не работает критическое осмысление. На ТВ надо показывать современные, интересные и наполненные правильным смыслом жизни примеры. Не надо забывать, что ТВ формирует мировоззрение на десятилетия", - сказал Крганов.
Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что предложение главы СК Александра Бастрыкина "заслуживает поддержки и глубокого изучения способов его безотлагательной реализации – в диалоге с телевизионными каналами, культурным сообществом и традиционными религиозными общинами".
В свою очередь, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что на федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", а сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые, в том числе пропагандируют оккультизм, от которого страдают дети.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
08:05Религия
В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм
 
РелигияРелигияАлександр БастрыкинВахтанг КипшидзеФедор ЛукьяновОбщество
 
 
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