https://ria.ru/20220702/televidenie-1799742738.html

В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению

В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению - РИА Новости, 02.07.2022

В мусульманской общине поддержали запрет на насилие по телевидению

Телевидение формирует мировоззрение людей на десятилетия, поэтому в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) согласны с инициативой главы СК Александра... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:08

2022-07-02T08:08

2022-07-02T08:08

религия

религия

александр бастрыкин

вахтанг кипшидзе

федор лукьянов

общество

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Телевидение формирует мировоззрение людей на десятилетия, поэтому в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) согласны с инициативой главы СК Александра Бастрыкина ограничить на федеральных каналах показ сцен насилия и безнравственного контента в целом, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что Следственный комитет предлагает ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности", а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь."Согласны с Александром Бастрыкиным в том смысле, что и без рекламы и популяризации на ТВ греховного образа жизни и поведения, к сожалению, молодежь подвержена легкомыслию и безответственному выбору, у них не работает критическое осмысление. На ТВ надо показывать современные, интересные и наполненные правильным смыслом жизни примеры. Не надо забывать, что ТВ формирует мировоззрение на десятилетия", - сказал Крганов.Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что предложение главы СК Александра Бастрыкина "заслуживает поддержки и глубокого изучения способов его безотлагательной реализации – в диалоге с телевизионными каналами, культурным сообществом и традиционными религиозными общинами".В свою очередь, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что на федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", а сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые, в том числе пропагандируют оккультизм, от которого страдают дети.

https://ria.ru/20220701/nasilie-1799584439.html

https://ria.ru/20220702/religiya-1799742348.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, александр бастрыкин, вахтанг кипшидзе, федор лукьянов, общество