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В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося пронести в мечеть оружие
В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося пронести в мечеть оружие - РИА Новости, 02.07.2022
В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося пронести в мечеть оружие
Сотрудники национальной гвардии Узбекистана задержали в Ташкенте мужчину, который пытался пронести в сумке в мечеть пневматический пистолет с глушителем,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:43
2022-07-02T09:43
2022-07-02T09:43
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ТАШКЕНТ, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники национальной гвардии Узбекистана задержали в Ташкенте мужчину, который пытался пронести в сумке в мечеть пневматический пистолет с глушителем, сообщает в субботу пресс-служба Нацгвардии."В Яккасарайском районе Ташкента во время проверки вещей посетителей, прибывших для совершения пятничной молитвы в мечеть "Усмон бин Мазун", сотрудники национальной гвардии обнаружили в сумке 26-летнего мужчины пневматический пистолет и глушитель", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным пресс-службы, в ходе предварительного дознания было установлено, что задержанный размещал в своем аккаунте в Instagram* различные запрещенные видеоматериалы."В настоящий момент по данным фактам оформляются документы и принимаются меры к их представлению в судебную, техническую и литературоведческую экспертизы", - добавили в нацгвардии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ташкент, россия, facebook
В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося пронести в мечеть оружие
В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося пронести в мечеть пистолет с глушителем