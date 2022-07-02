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В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося пронести в мечеть оружие

В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося пронести в мечеть оружие - РИА Новости, 02.07.2022

В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося пронести в мечеть оружие

Сотрудники национальной гвардии Узбекистана задержали в Ташкенте мужчину, который пытался пронести в сумке в мечеть пневматический пистолет с глушителем,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:43

2022-07-02T09:43

2022-07-02T09:43

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ТАШКЕНТ, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники национальной гвардии Узбекистана задержали в Ташкенте мужчину, который пытался пронести в сумке в мечеть пневматический пистолет с глушителем, сообщает в субботу пресс-служба Нацгвардии."В Яккасарайском районе Ташкента во время проверки вещей посетителей, прибывших для совершения пятничной молитвы в мечеть "Усмон бин Мазун", сотрудники национальной гвардии обнаружили в сумке 26-летнего мужчины пневматический пистолет и глушитель", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным пресс-службы, в ходе предварительного дознания было установлено, что задержанный размещал в своем аккаунте в Instagram* различные запрещенные видеоматериалы."В настоящий момент по данным фактам оформляются документы и принимаются меры к их представлению в судебную, техническую и литературоведческую экспертизы", - добавили в нацгвардии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ташкент, россия, facebook