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Спецоперация, 2 июля: управленцы из России в ДНР, союзные силы в Лисичанске

Спецоперация, 2 июля: управленцы из России в ДНР, союзные силы в Лисичанске - РИА Новости, 02.07.2022

Спецоперация, 2 июля: управленцы из России в ДНР, союзные силы в Лисичанске

Ряд министерств в ДНР возглавят опытные управленцы из России, в то же время силы ЛНР и России окружили Лисичанск и дошли до его центра. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T20:56

2022-07-02T20:56

2022-07-02T20:56

специальная военная операция на украине

денис пушилин

в мире

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андрей марочко

лисичанск

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Ряд министерств в ДНР возглавят опытные управленцы из России, в то же время силы ЛНР и России окружили Лисичанск и дошли до его центра.Управленцы из РФО том, что ряд министерств возглавят "опытные российские управленцы", сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, это необходимо для "скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления".Руководителем министерства образования и науки назначена Ольга Колударова, Михаил Кушаков станет первым заместителем министра. Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Гарцев, а Александру Оприщенко предложена должность первого заместителя. Андрей Чертков станет министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко – его первым заместителем. Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев. Заместителем министра связи станет Денис Курашов, он займется вопросами цифровизации.Ход операцииГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Лисичанск - последний город ЛНР, находящийся под контролем Киева, - полностью окружен союзными войсками России и ЛНР.Он также заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска в ЛНР.В то же время подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что локальные очаги сопротивления украинских войск остаются в Лисичанске, но они уже незначительные.Корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.Министерство обороны России пока эту информацию не комментировало, однако сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск на Украине, особое внимание уделив автоматизированным системам боевого управления.Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили за сутки четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня и 39 пунктов управления, а также воздушно-космические войска уничтожили за сутки пять пунктов управления и три склада с боеприпасами украинских военных.Минск пытаются втянутьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт.Он также отметил, что несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены. По его словам, Белоруссию провоцируют.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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