https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799789819.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:33

2022-07-02T15:33

2022-07-02T15:37

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

спецоперация

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 02 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы взяли под контроль Приволье, Шипиловку и Золотаревку. Идут бои за Лисичанск — город полностью окружен, вооруженные столкновения достигли центра. Одновременно части России, ЛНР и ДНР продвигаются в направлении Северска, куда отходят украинские отряды.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 702 реактивные системы залпового огня, 3886 танков и других бронемашин, 3073 орудия полевой артиллерии и 3954 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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