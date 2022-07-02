https://ria.ru/20220702/soyuzmultfilm-1799744748.html

"Союзмультфильм" отстоял свое право на образ Пингвиненка Лоло

"Союзмультфильм" отстоял свое право на образ Пингвиненка Лоло - РИА Новости, 02.07.2022

"Союзмультфильм" отстоял свое право на образ Пингвиненка Лоло

Киностудия "Союзмультфильм" отстояла свое право на главного героя из популярной серии мультфильмов "Приключения Пингвиненка Лоло", суд признал незаконным... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:36

2022-07-02T08:36

2022-07-02T08:36

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союзмультфильм

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" отстояла свое право на главного героя из популярной серии мультфильмов "Приключения Пингвиненка Лоло", суд признал незаконным использование образа латвийским детским телеканалом "Пингвин ЛоЛо", сообщает пресс-служба киностудии."Суд по интеллектуальным правам подтвердил незаконность использования образа латвийским детским телеканалом "Пингвин ЛоЛо", – говорится в сообщении.Как следует из материалов дела, поводом для разбирательства в суде стал товарный знак "Телеканал Пингвин ЛоЛо", зарегистрированный ООО "Теледистрибуция". Компания использовала изображение пингвиненка в качестве логотипа детского телеканала. В 2019 году "Союзмультфильм" направил письменную претензию о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. Также киностудия оспорила регистрацию знака в Роспатенте, который признал ее незаконной.Однако суд не стал рассматривать указанные доводы, отметив, что "ни одним из уполномоченным органом сделка ранее не была признана недействительной". Также было указано, что исключительное право на аудиовизуальное произведение "Приключения Пингвиненка Лоло" перешло от Госфильмофонда России к ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм".Обосновывая свою позицию, представители "Теледистрибуции" представили в судебном заседании "дополнительное соглашение о якобы переданных правах на персонажа от 2010 года, подписанное уполномоченным лицом со стороны ФГУП "Объединенная государственная киноколлекция" (ОГК)". Но в ходе судебной экспертизы выяснилось, что представленный документ был создан путем монтажа и не является подлинным, а "уполномоченное лицо со стороны ФГУП "Объединенная государственная киноколлекция" (ОГК) заявил, что не подписывал дополнительное соглашение в представленной Заявителем редакции". Госфильмофонд России сообщил, что в архиве ведомства отсутствует документ в представленной заявителем редакции."Изучив все доказательства по делу, суд оставил требования ООО "Теледистрибуция" без удовлетворения", – заключается в релизе.Юрист киностудии Антон Стружков отметил, что "уже несколько лет "Союзмультфильм" последовательно отстаивает в установленном законом порядке права на своих легендарных персонажей".Он также напомнил, что параллельно с деятельностью по защите прав на анимационные образы, "Союзмультфильм" также ведет работу по регистрации собственных товарных знаков. На данный момент зарегистрировано 123 позиции.

https://ria.ru/20220622/soyuzmultfilm-1797332582.html

https://ria.ru/20220517/soyuzmultfilm-1789125592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, союзмультфильм, госфильмофонд рф, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), новости культуры