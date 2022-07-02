https://ria.ru/20220702/sotrudnichestvo-1799755489.html

В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией

В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 02.07.2022

В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией

Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает работать в стране и сотрудничать по ранее согласованным темам, заявила РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:30

2022-07-02T10:30

2022-07-02T10:30

в мире

воз

россия

здоровье - общество

мелита вуйнович

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает работать в стране и сотрудничать по ранее согласованным темам, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Офис ВОЗ в Российской Федерации работает на основе соглашения, заключенного между Российской Федерацией и ВОЗ, офис продолжает функционировать и сотрудничать по всем темам, которые были совместно согласованы. ВОЗ придерживается принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости", - сказала она в интервью агентству.Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

https://ria.ru/20220702/ospa-1799740399.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, воз, россия, здоровье - общество, мелита вуйнович