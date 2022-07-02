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В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 02.07.2022
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В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией
В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 02.07.2022
В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией
Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает работать в стране и сотрудничать по ранее согласованным темам, заявила РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:30
2022-07-02T10:30
в мире
воз
россия
здоровье - общество
мелита вуйнович
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает работать в стране и сотрудничать по ранее согласованным темам, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Офис ВОЗ в Российской Федерации работает на основе соглашения, заключенного между Российской Федерацией и ВОЗ, офис продолжает функционировать и сотрудничать по всем темам, которые были совместно согласованы. ВОЗ придерживается принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости", - сказала она в интервью агентству.Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
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в мире, воз, россия, здоровье - общество, мелита вуйнович
10:30 02.07.2022
 
В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией

Представитель ВОЗ Вуйнович: организация продолжает сотрудничать с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает работать в стране и сотрудничать по ранее согласованным темам, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
"Офис ВОЗ в Российской Федерации работает на основе соглашения, заключенного между Российской Федерацией и ВОЗ, офис продолжает функционировать и сотрудничать по всем темам, которые были совместно согласованы. ВОЗ придерживается принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости", - сказала она в интервью агентству.
Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
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