https://ria.ru/20220702/sotrudnichestvo-1799755489.html
В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией
В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 02.07.2022
В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией
Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает работать в стране и сотрудничать по ранее согласованным темам, заявила РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:30
2022-07-02T10:30
2022-07-02T10:30
в мире
воз
россия
здоровье - общество
мелита вуйнович
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает работать в стране и сотрудничать по ранее согласованным темам, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Офис ВОЗ в Российской Федерации работает на основе соглашения, заключенного между Российской Федерацией и ВОЗ, офис продолжает функционировать и сотрудничать по всем темам, которые были совместно согласованы. ВОЗ придерживается принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости", - сказала она в интервью агентству.Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
https://ria.ru/20220702/ospa-1799740399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, россия, здоровье - общество, мелита вуйнович
В ВОЗ рассказали о сотрудничестве с Россией
Представитель ВОЗ Вуйнович: организация продолжает сотрудничать с Россией