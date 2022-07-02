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Украинские войска вновь обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Доломитному и Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:11
2022-07-02T13:11
2022-07-02T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Доломитному и Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:40 - н.п. Николаевка Вторая - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 11:45 - н.п. Сухая Балка - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 2 снаряда калибром 152 мм", - сообщили в представительстве республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, днр
Украинские войска вновь обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили еще семь снарядов по Доломитному и Пантелеймоновке в ДНР