https://ria.ru/20220702/snaryady-1799777605.html

Украинские войска вновь обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Доломитному и Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:11

2022-07-02T13:11

2022-07-02T13:11

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

днр

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Доломитному и Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:40 - н.п. Николаевка Вторая - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 11:45 - н.п. Сухая Балка - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 2 снаряда калибром 152 мм", - сообщили в представительстве республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, днр