https://ria.ru/20220702/sluzhby-1799758545.html

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 02.07.2022

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:59

2022-07-02T10:59

2022-07-02T12:15

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в столице до +27 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров вновь будут подниматься выше отметки +30."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В субботу трижды проведут аэрацию."Эти работы позволяют охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, и снизить риск пластической деформации асфальта. В регламентных процедурах задействовано максимальное количество поливомоечной техники", – цитируют в сообщении Бирюкова.Уточняется, что в ночные часы обильно поливают зеленые насаждения. Усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, увеличена частота профилактических осмотров оборудования.

https://ria.ru/20220701/pereulki-1799524829.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы