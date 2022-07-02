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Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 02.07.2022
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:59
2022-07-02T10:59
2022-07-02T12:15
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в столице до +27 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров вновь будут подниматься выше отметки +30."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В субботу трижды проведут аэрацию."Эти работы позволяют охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, и снизить риск пластической деформации асфальта. В регламентных процедурах задействовано максимальное количество поливомоечной техники", – цитируют в сообщении Бирюкова.Уточняется, что в ночные часы обильно поливают зеленые насаждения. Усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, увеличена частота профилактических осмотров оборудования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в субботу в столице до +27 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров вновь будут подниматься выше отметки +30.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В субботу трижды проведут аэрацию.
"Эти работы позволяют охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, и снизить риск пластической деформации асфальта. В регламентных процедурах задействовано максимальное количество поливомоечной техники", – цитируют в сообщении Бирюкова.
Уточняется, что в ночные часы обильно поливают зеленые насаждения. Усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, увеличена частота профилактических осмотров оборудования.