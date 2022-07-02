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Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России
Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России
Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой Народной Республике, чтобы затем обвинить ВС РФ, сообщил в субботу начальник... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:37
2022-07-02T21:37
2022-07-02T21:37
специальная военная операция на украине
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой Народной Республике, чтобы затем обвинить ВС РФ, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, снимавшие фото и видео последствий якобы неизбирательных ударов российских вооруженных сил по гражданскому населению.Он подчеркнул, что "такое быстрое прибытие украинских журналистов, "случайно" находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации".Начальник НЦУО напомнил, что в ходе специальной военной операции ВС РФ, в отличие от украинской стороны, "не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению".
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799832834.html
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национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия, славянск, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России
Минобороны: украинские войска обстреляли артиллерией Славянск для обвинения России