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Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/slavyansk-1799833706.html
Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России
Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России
Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой Народной Республике, чтобы затем обвинить ВС РФ, сообщил в субботу начальник... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:37
2022-07-02T21:37
специальная военная операция на украине
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
россия
славянск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой Народной Республике, чтобы затем обвинить ВС РФ, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, снимавшие фото и видео последствий якобы неизбирательных ударов российских вооруженных сил по гражданскому населению.Он подчеркнул, что "такое быстрое прибытие украинских журналистов, "случайно" находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации".Начальник НЦУО напомнил, что в ходе специальной военной операции ВС РФ, в отличие от украинской стороны, "не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению".
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799832834.html
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национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия, славянск, донецкая народная республика
21:37 02.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России

Минобороны: украинские войска обстреляли артиллерией Славянск для обвинения России

© РИА Новости . Андрей СтенинОполченцы на въезде в город Славянск
Ополченцы на въезде в город Славянск - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Ополченцы на въезде в город Славянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой Народной Республике, чтобы затем обвинить ВС РФ, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения", - сказал генерал.
Мизинцев сообщил, что через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, снимавшие фото и видео последствий якобы неизбирательных ударов российских вооруженных сил по гражданскому населению.
Он подчеркнул, что "такое быстрое прибытие украинских журналистов, "случайно" находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации".
Начальник НЦУО напомнил, что в ходе специальной военной операции ВС РФ, в отличие от украинской стороны, "не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению".
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Специальная военная операция на УкраинеНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСлавянскДонецкая Народная Республика
 
 
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