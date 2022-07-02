https://ria.ru/20220702/slavyansk-1799833706.html

Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России

Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Славянск в ДНР для обвинения России

Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой Народной Республике, чтобы затем обвинить ВС РФ, сообщил в субботу начальник... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:37

2022-07-02T21:37

2022-07-02T21:37

специальная военная операция на украине

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

россия

славянск

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой Народной Республике, чтобы затем обвинить ВС РФ, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, снимавшие фото и видео последствий якобы неизбирательных ударов российских вооруженных сил по гражданскому населению.Он подчеркнул, что "такое быстрое прибытие украинских журналистов, "случайно" находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации".Начальник НЦУО напомнил, что в ходе специальной военной операции ВС РФ, в отличие от украинской стороны, "не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению".

https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799832834.html

украина

россия

славянск

донецкая народная республика

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национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия, славянск, донецкая народная республика