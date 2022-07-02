11:34 02.07.2022 (обновлено: 11:35 02.07.2022)
Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: американские ракеты значительно отстают от "Сармата"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Ядерным оружием мы знаем, кто обладает в НАТО. Самым крупным обладателем являются Соединенные Штаты Америки. Но, если говорить о технических характеристиках того, что находится у них на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И, тем более, отстают значительно от заявленных и уже подтвержденных первым летно-конструкторским испытанием характеристик нашего тяжелого межконтинентального баллистического комплекса "Сармат", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и РФ сравнивать невозможно, так как у них их на несколько порядков больше.
"Именно для этого у России должны быть стратегические ядерные силы, для того, чтобы обладать вот этим великим уравнителем. Когда в случае появления угрозы экзистенциальному суверенитету и жизни страны, мы имеем полное право применить это средство, или, по крайней мере, на угрозу его применения", - добавил Рогозин.