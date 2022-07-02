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Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220702/sarmat-1799762679.html
Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин
Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022
Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин
Американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил гендиректор... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:34
2022-07-02T11:35
новое оружие россии
россия
нато
сармат (ракета)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Ядерным оружием мы знаем, кто обладает в НАТО. Самым крупным обладателем являются Соединенные Штаты Америки. Но, если говорить о технических характеристиках того, что находится у них на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И, тем более, отстают значительно от заявленных и уже подтвержденных первым летно-конструкторским испытанием характеристик нашего тяжелого межконтинентального баллистического комплекса "Сармат", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".При этом он уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и РФ сравнивать невозможно, так как у них их на несколько порядков больше."Именно для этого у России должны быть стратегические ядерные силы, для того, чтобы обладать вот этим великим уравнителем. Когда в случае появления угрозы экзистенциальному суверенитету и жизни страны, мы имеем полное право применить это средство, или, по крайней мере, на угрозу его применения", - добавил Рогозин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/sarmat-1799373723.html
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россия, нато, сармат (ракета), дмитрий рогозин
11:34 02.07.2022 (обновлено: 11:35 02.07.2022)
 
Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: американские ракеты значительно отстают от "Сармата"

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Ядерным оружием мы знаем, кто обладает в НАТО. Самым крупным обладателем являются Соединенные Штаты Америки. Но, если говорить о технических характеристиках того, что находится у них на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И, тем более, отстают значительно от заявленных и уже подтвержденных первым летно-конструкторским испытанием характеристик нашего тяжелого межконтинентального баллистического комплекса "Сармат", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и РФ сравнивать невозможно, так как у них их на несколько порядков больше.
"Именно для этого у России должны быть стратегические ядерные силы, для того, чтобы обладать вот этим великим уравнителем. Когда в случае появления угрозы экзистенциальному суверенитету и жизни страны, мы имеем полное право применить это средство, или, по крайней мере, на угрозу его применения", - добавил Рогозин.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат на космодроме Плесецк
30 июня, 18:16В мире
СМИ: Запад опасается мощи новой российской ракеты "Сармат"
 
Новое оружие РоссииРоссияНАТОСармат (ракета)Дмитрий Рогозин
 
 
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