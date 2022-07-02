https://ria.ru/20220702/sarmat-1799762679.html

Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин

Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022

Американские ракеты значительно отстают от "Сармата", заявил Рогозин

Американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил гендиректор... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:34

2022-07-02T11:34

2022-07-02T11:35

новое оружие россии

россия

нато

сармат (ракета)

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Ядерным оружием мы знаем, кто обладает в НАТО. Самым крупным обладателем являются Соединенные Штаты Америки. Но, если говорить о технических характеристиках того, что находится у них на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И, тем более, отстают значительно от заявленных и уже подтвержденных первым летно-конструкторским испытанием характеристик нашего тяжелого межконтинентального баллистического комплекса "Сармат", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".При этом он уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и РФ сравнивать невозможно, так как у них их на несколько порядков больше."Именно для этого у России должны быть стратегические ядерные силы, для того, чтобы обладать вот этим великим уравнителем. Когда в случае появления угрозы экзистенциальному суверенитету и жизни страны, мы имеем полное право применить это средство, или, по крайней мере, на угрозу его применения", - добавил Рогозин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/sarmat-1799373723.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нато, сармат (ракета), дмитрий рогозин