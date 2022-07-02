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Российские саперы обезвредили около 45 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили около 45 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Российские саперы обезвредили около 45 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили на территории ЛНР и ДНР почти 45 тысяч взрывоопасных предметов, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:45
2022-07-02T21:45
2022-07-02T21:45
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские саперы обезвредили на территории ЛНР и ДНР почти 45 тысяч взрывоопасных предметов, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3 704,08 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 44 758 взрывоопасных предметов",- сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
Российские саперы обезвредили около 45 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили около 45 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР