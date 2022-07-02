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Япония может потребовать выполнения контракта по "Сахалину-2", пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
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Япония может потребовать выполнения контракта по "Сахалину-2", пишут СМИ
Япония может потребовать выполнения контракта по "Сахалину-2", пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
Япония может потребовать выполнения контракта по "Сахалину-2", пишут СМИ
Правительство Японии может опротестовать и потребовать исправлений, если по проекту "Сахалин-2" к японским компаниям будут предъявлены несправедливые... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:05
2022-07-02T16:05
сахалин-2
экономика
япония
россия
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Правительство Японии может опротестовать и потребовать исправлений, если по проекту "Сахалин-2" к японским компаниям будут предъявлены несправедливые требования, нарушающие контракт, такое мнение газете Иомиури высказал неназванный источник в МИД Японии."Необходимо, чтобы контракты с японскими предприятиями были выполнены", - приводит газета слова источника в руководстве МИД Японии.Издание отмечает, что в правительстве есть мнение о том, что вслед за "Сахалин-2" могут быть приняты меры и в отношении проекта "Сахалин-1" и соглашений по рыбному промыслу.Газета напоминает, что в пятницу заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил о недопустимости ущемления прав японских компаний в связи с проектом "Сахалин-2".В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Проект дает Японии 9% от всего импортируемого ей СПГ.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
https://ria.ru/20220701/sakhalin-2-1799704785.html
https://ria.ru/20220701/aktsii-1799526543.html
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сахалин-2, экономика, япония, россия
16:05 02.07.2022
 
Япония может потребовать выполнения контракта по "Сахалину-2", пишут СМИ

Иомиури: правительство Японии может опротестовать решение Москвы по проекту "Сахалин-2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз Гранд Анива, для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Правительство Японии может опротестовать и потребовать исправлений, если по проекту "Сахалин-2" к японским компаниям будут предъявлены несправедливые требования, нарушающие контракт, такое мнение газете Иомиури высказал неназванный источник в МИД Японии.
"Необходимо, чтобы контракты с японскими предприятиями были выполнены", - приводит газета слова источника в руководстве МИД Японии.
Издание отмечает, что в правительстве есть мнение о том, что вслед за "Сахалин-2" могут быть приняты меры и в отношении проекта "Сахалин-1" и соглашений по рыбному промыслу.
Газета напоминает, что в пятницу заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил о недопустимости ущемления прав японских компаний в связи с проектом "Сахалин-2".
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 20:34
Японские компании хотят остаться в проекте "Сахалин-2", пишут СМИ
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 12:41
Акции Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5 процента после указа по "Сахалину-2"
Проект дает Японии 9% от всего импортируемого ей СПГ.
Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
 
Сахалин-2ЭкономикаЯпонияРоссия
 
 
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