https://ria.ru/20220702/sabantuy-1799751132.html
В Мордовии отмечают Всероссийский сельский Сабантуй
В Мордовии отмечают Всероссийский сельский Сабантуй - РИА Новости, 02.07.2022
В Мордовии отмечают Всероссийский сельский Сабантуй
Мордовия встречает гостей Всероссийского сельского Сабантуя, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:47
2022-07-02T09:47
2022-07-02T09:47
республика мордовия
республика мордовия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мордовия встречает гостей Всероссийского сельского Сабантуя, сообщает пресс-служба главы республики.На праздник окончания полевых работ съехались официальные делегации 24 регионов России."Этот яркий масштабный праздник — одно из важнейших событий Года культурного наследия народов России. Почётные гости праздника - мусульманские религиозные лидеры, руководители общественных организаций и национально-культурных автономий, именитые спортсмены, деятели искусств и многочисленные творческие коллективы", - говорится в сообщении.Масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию праздника плуга, стартовали 1 июля в мордовском селе Лямбирь. Основные торжества пройдут 2 июля в селе Аксёново."На Сабантуе состоятся концерты, выставки, танцевальные флешмобы, спартакиада по национальным видам спорта, всероссийские соревнования по национальной борьбе на поясах "корэш". Развёрнута выставка сельскохозяйственной техники, пройдет трактор-шоу. Каждый сможет познакомиться с самобытной культурой народов, а также продегустировать национальные блюда. Всё это будет на огромном поле площадью 84 гектара", - отмечается в сообщении.Впервые в республике пройдут крупные конно-спортивные соревнования. Специально для этого события в селе Аксёново построили ипподром. В программе – скачки на верховых лошадях и бега рысаков. Главный приз в бегах – автомобиль.Всероссийский сельский Сабантуй проводится в России с 2010 года, его отмечают представители разных национальностей. Следующий праздник плуга пройдет на юге России: Мордовия передаст эстафету проведения Всероссийского сельского Сабантуя Астраханской области.
https://ria.ru/20220627/mordoviya-1798529560.html
https://ria.ru/20220623/sovet-1797618900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мордовия встречает гостей Всероссийского сельского Сабантуя, сообщает пресс-служба главы республики.
На праздник окончания полевых работ съехались официальные делегации 24 регионов России
.
"Этот яркий масштабный праздник — одно из важнейших событий Года культурного наследия народов России. Почётные гости праздника - мусульманские религиозные лидеры, руководители общественных организаций и национально-культурных автономий, именитые спортсмены, деятели искусств и многочисленные творческие коллективы", - говорится в сообщении.
Масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию праздника плуга, стартовали 1 июля в мордовском селе Лямбирь. Основные торжества пройдут 2 июля в селе Аксёново.
"На Сабантуе состоятся концерты, выставки, танцевальные флешмобы, спартакиада по национальным видам спорта, всероссийские соревнования по национальной борьбе на поясах "корэш". Развёрнута выставка сельскохозяйственной техники, пройдет трактор-шоу. Каждый сможет познакомиться с самобытной культурой народов, а также продегустировать национальные блюда. Всё это будет на огромном поле площадью 84 гектара", - отмечается в сообщении.
Впервые в республике пройдут крупные конно-спортивные соревнования. Специально для этого события в селе Аксёново построили ипподром. В программе – скачки на верховых лошадях и бега рысаков. Главный приз в бегах – автомобиль.
Всероссийский сельский Сабантуй проводится в России с 2010 года, его отмечают представители разных национальностей. Следующий праздник плуга пройдет на юге России: Мордовия передаст эстафету проведения Всероссийского сельского Сабантуя Астраханской области
.