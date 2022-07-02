https://ria.ru/20220702/sabantuy-1799751132.html

В Мордовии отмечают Всероссийский сельский Сабантуй

В Мордовии отмечают Всероссийский сельский Сабантуй - РИА Новости, 02.07.2022

В Мордовии отмечают Всероссийский сельский Сабантуй

Мордовия встречает гостей Всероссийского сельского Сабантуя, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:47

2022-07-02T09:47

2022-07-02T09:47

республика мордовия

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мордовия встречает гостей Всероссийского сельского Сабантуя, сообщает пресс-служба главы республики.На праздник окончания полевых работ съехались официальные делегации 24 регионов России."Этот яркий масштабный праздник — одно из важнейших событий Года культурного наследия народов России. Почётные гости праздника - мусульманские религиозные лидеры, руководители общественных организаций и национально-культурных автономий, именитые спортсмены, деятели искусств и многочисленные творческие коллективы", - говорится в сообщении.Масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию праздника плуга, стартовали 1 июля в мордовском селе Лямбирь. Основные торжества пройдут 2 июля в селе Аксёново."На Сабантуе состоятся концерты, выставки, танцевальные флешмобы, спартакиада по национальным видам спорта, всероссийские соревнования по национальной борьбе на поясах "корэш". Развёрнута выставка сельскохозяйственной техники, пройдет трактор-шоу. Каждый сможет познакомиться с самобытной культурой народов, а также продегустировать национальные блюда. Всё это будет на огромном поле площадью 84 гектара", - отмечается в сообщении.Впервые в республике пройдут крупные конно-спортивные соревнования. Специально для этого события в селе Аксёново построили ипподром. В программе – скачки на верховых лошадях и бега рысаков. Главный приз в бегах – автомобиль.Всероссийский сельский Сабантуй проводится в России с 2010 года, его отмечают представители разных национальностей. Следующий праздник плуга пройдет на юге России: Мордовия передаст эстафету проведения Всероссийского сельского Сабантуя Астраханской области.

https://ria.ru/20220627/mordoviya-1798529560.html

https://ria.ru/20220623/sovet-1797618900.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика мордовия, общество