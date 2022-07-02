Россия подготовилась к противостоянию с Западом на Украине, считает эксперт
Директор клуба "Валдай" Бордачев: Россия подготовилась к конфликту с Западом на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области. Архивное фото
ЕРЕВАН 2 июл – РИА Новости. Россия подошла к конфликту с Западом на Украине подготовленной, она принимает свои решения исходя из военной целесообразности, и так будет продолжаться до полной победы, считает российский эксперт, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
"Мы видим сейчас, что Россия подготовилась к тому конфликту, который у нее сейчас есть, к той войне, которую она сейчас ведет с Западом. Мы это видим и по экономическому, и по военно-политическому измерению конфликта. Американцы уже вложили в Украину за последние четыре месяца, потратили на военную помощь Украине российский годовой военный бюджет. Деньги, эквивалентные российскому годовому военному бюджету, уже сгорели вокруг Авдеевки, Лисичанска и Северодонецка", - сказал Бордачев в Ереване в ходе круглого стола на тему "Противостояние России и Запада на Украине и его влияние на постсоветское пространство".
По его словам, на Украину была направлена дивизия наемников, столько оружия, которого бы хватило на вооружение "среднего размера европейского или азиатского государства".
"И ничего сделать не могут, Россия все свои решения принимает исходя из своей военной целесообразности, и так оно и будет продолжаться до полной победы", - отметил Бордачев.
Круглый стол был организован в Ереване Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив.