https://ria.ru/20220702/protivostoyanie-1799796814.html

Россия подготовилась к противостоянию с Западом на Украине, считает эксперт

Россия подготовилась к противостоянию с Западом на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2022

Россия подготовилась к противостоянию с Западом на Украине, считает эксперт

Россия подошла к конфликту с Западом на Украине подготовленной, она принимает свои решения исходя из военной целесообразности, и так будет продолжаться до... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:15

2022-07-02T16:15

2022-07-02T16:15

украина

россия

сша

ситуация в днр и лнр

международный дискуссионный клуб "валдай"

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ЕРЕВАН 2 июл – РИА Новости. Россия подошла к конфликту с Западом на Украине подготовленной, она принимает свои решения исходя из военной целесообразности, и так будет продолжаться до полной победы, считает российский эксперт, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев."Мы видим сейчас, что Россия подготовилась к тому конфликту, который у нее сейчас есть, к той войне, которую она сейчас ведет с Западом. Мы это видим и по экономическому, и по военно-политическому измерению конфликта. Американцы уже вложили в Украину за последние четыре месяца, потратили на военную помощь Украине российский годовой военный бюджет. Деньги, эквивалентные российскому годовому военному бюджету, уже сгорели вокруг Авдеевки, Лисичанска и Северодонецка", - сказал Бордачев в Ереване в ходе круглого стола на тему "Противостояние России и Запада на Украине и его влияние на постсоветское пространство".По его словам, на Украину была направлена дивизия наемников, столько оружия, которого бы хватило на вооружение "среднего размера европейского или азиатского государства"."И ничего сделать не могут, Россия все свои решения принимает исходя из своей военной целесообразности, и так оно и будет продолжаться до полной победы", - отметил Бордачев.Круглый стол был организован в Ереване Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив.

https://ria.ru/20220701/kissindzher-1799451927.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр, международный дискуссионный клуб "валдай"