https://ria.ru/20220702/prestuplenie-1799793110.html
СК запросит у Минобороны информацию о преступлениях украинских силовиков
СК запросит у Минобороны информацию о преступлениях украинских силовиков - РИА Новости, 02.07.2022
СК запросит у Минобороны информацию о преступлениях украинских силовиков
Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о фактах преступлений украинских силовиков против мирных жителей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:43
2022-07-02T15:43
2022-07-02T15:43
михаил мизинцев
россия
донецкая народная республика
краматорск
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о фактах преступлений украинских силовиков против мирных жителей, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что в общежитии Краматорска в ДНР украинские боевики оборудовали казармы, а на территории городского парка "Юбилейный" разместили бронетехнику."Следственный комитет запросит у Министерства обороны Российской Федерации материалы о фактах совершения участниками ВФУ преступлений против мирного населения", - говорится в сообщении.Указывается, что в Запорожье во Дворце детского творчества националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили снайперские точки. Кроме того, в городе Бахмут в ДНР в зданиях индустриального профессионального колледжа украинские силовики развернули пункты временной дислокации, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, минометные позиции и тяжелую артиллерию. Боевики запретили местным жителям покидать дома, все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.Также, как отмечает СК, в Одессе киевским режимом идет подготовка очередной провокации с целью обвинения ВС России в убийстве мирных жителей и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов.Уточняется, что СК РФ зафиксирует и расследует все указанные факты, действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мизинцев, россия, донецкая народная республика, краматорск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, в мире
СК запросит у Минобороны информацию о преступлениях украинских силовиков
СК запросит у Минобороны данные о преступлениях украинских силовиков против мирных жителей