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В России за сутки потушили 53 природных пожара - РИА Новости, 02.07.2022
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В России за сутки потушили 53 природных пожара
В России за сутки потушили 53 природных пожара - РИА Новости, 02.07.2022
В России за сутки потушили 53 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 53 природных пожара на площади в 1 230 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T04:25
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происшествия
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 53 природных пожара на площади в 1 230 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2022 года в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 1 230 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 2 июля в России действовали 114 лесных пожаров на площади 52 526 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, там действуют восемь пожаров на площади 121 гектар, локализовано шесть пожаров на площади 21 407 гектаров.
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происшествия, россия
04:25 02.07.2022 (обновлено: 04:27 02.07.2022)
 
В России за сутки потушили 53 природных пожара

В России за сутки потушили 53 природных пожара на площади 1 230 гектаров

© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкПоследствия пожара
Последствия пожара - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Последствия пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 53 природных пожара на площади в 1 230 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2022 года в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 1 230 гектаров", - говорится в сообщении.
Пожар в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве. 29 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:24
На юге Москвы возник крупный пожар
К полуночи 2 июля в России действовали 114 лесных пожаров на площади 52 526 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, там действуют восемь пожаров на площади 121 гектар, локализовано шесть пожаров на площади 21 407 гектаров.
 
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