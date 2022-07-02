https://ria.ru/20220702/pozhary-1799736925.html

В России за сутки потушили 53 природных пожара

В России за сутки потушили 53 природных пожара - РИА Новости, 02.07.2022

В России за сутки потушили 53 природных пожара

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 53 природных пожара на площади в 1 230 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T04:25

2022-07-02T04:25

2022-07-02T04:27

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 53 природных пожара на площади в 1 230 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2022 года в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 1 230 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 2 июля в России действовали 114 лесных пожаров на площади 52 526 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, там действуют восемь пожаров на площади 121 гектар, локализовано шесть пожаров на площади 21 407 гектаров.

https://ria.ru/20220629/pozhar-1798937112.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия