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Усадьба Римского-Корсакова под Псковом выгорела на площади 200 "квадратов"
Усадьба Римского-Корсакова под Псковом выгорела на площади 200 "квадратов" - РИА Новости, 02.07.2022
Усадьба Римского-Корсакова под Псковом выгорела на площади 200 "квадратов"
Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, которая загорелась в субботу в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, выгорела на площади 200... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:22
2022-07-02T23:22
2022-07-02T23:22
происшествия
михаил ведерников
псковская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, которая загорелась в субботу в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, выгорела на площади 200 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС РФ.Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что пожар, по предварительным данным, возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы. По словам Ведерникова, пламя "очень быстро" распространилось по зданию. Псковский губернатор предположил, что ущерб от пожара будет значительным. Как информировало региональное управление МЧС, при пожаре никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано в 21.30 мск.Как уточняет областное управление МЧС, суммы ущерба и страхового возмещения в настоящее время устанавливаются.Как ранее сообщало ведомство, из горящего музея-усадьбы удалось спасти, в частности, подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо, а также мебель, книги, журналы и стеллажи, что составило, по предварительным данным, 50% всех материальных ценностей, находящихся в музее.Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу "Золотой петушок". В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.
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происшествия, михаил ведерников, псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Усадьба Римского-Корсакова под Псковом выгорела на площади 200 "квадратов"
В МЧС сообщили, что усадьба Римского-Корсакова выгорела на площади 200 квадратных метров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, которая загорелась в субботу в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, выгорела на площади 200 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников
рассказал, что пожар, по предварительным данным, возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы. По словам Ведерникова, пламя "очень быстро" распространилось по зданию. Псковский губернатор предположил, что ущерб от пожара будет значительным. Как информировало региональное управление МЧС
, при пожаре никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано в 21.30 мск.
"В результате пожара здание выгорело на площади 200 метров квадратных. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при осуществлении огневых работ при ремонте кровли", - говорится в сообщении.
Как уточняет областное управление МЧС, суммы ущерба и страхового возмещения в настоящее время устанавливаются.
Как ранее сообщало ведомство, из горящего музея-усадьбы удалось спасти, в частности, подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо, а также мебель, книги, журналы и стеллажи, что составило, по предварительным данным, 50% всех материальных ценностей, находящихся в музее.
Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу "Золотой петушок". В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.