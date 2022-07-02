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В Псковской области загорелась усадьба Римского-Корсакова

В Псковской области загорелась усадьба Римского-Корсакова - РИА Новости, 02.07.2022

В Псковской области загорелась усадьба Римского-Корсакова

Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, входящая в его мемориальный музей, загорелась в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, ущерб можно... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T20:35

2022-07-02T20:35

2022-07-02T22:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, входящая в его мемориальный музей, загорелась в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, ущерб можно оценить как значительный, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В деревне Любенск горит музей-заповедник Римского-Корсакова… Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее пламя очень быстро распространилось по зданию. Уже очевидно, что ущерб будет значительный", — написал он в своем Telegram-канале.Как отметил Ведерников, по предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня."Это объект культурного наследия федерального значения. Вместе с коллегами из правительства сделаем все возможное, чтобы восстановить усадьбу", — пообещал псковский губернатор.Региональное управление МЧС сообщило, что в 20.17 пожар удалось локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.По данным спасателей, из горящего музея-усадьбы удалось вынести, в частности, подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо, а также мебель, книги, журналы и стеллажи — всего, по предварительным данным, 50% всех материальных ценностей, находящихся в музее.Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу "Золотой петушок". В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.

псковская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псковская область, михаил ведерников