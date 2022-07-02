https://ria.ru/20220702/poteri-1799756093.html

Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, сообщили в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, сообщили в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек и пять бронетранспортеров, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:36

2022-07-02T10:36

2022-07-02T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_777368496f32dafd78b8c1658af4cc16.jpg

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек и пять бронетранспортеров, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: семь единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более шестидесяти человек личного состава", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины