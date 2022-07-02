https://ria.ru/20220702/poteri-1799756093.html
Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек и пять бронетранспортеров, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:36
2022-07-02T10:36
2022-07-02T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек и пять бронетранспортеров, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: семь единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более шестидесяти человек личного состава", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:36 02.07.2022 (обновлено: 10:44 02.07.2022)
Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 60 человек и пять БТР