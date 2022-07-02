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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 02.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:16
2022-07-02T10:16
2022-07-02T10:16
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москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Небольшая облачность, без осадков, максимальная температура воздуха плюс 25 - плюс 27, в Подмосковье - плюс 23 - плюс 28. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.По словам синоптика, давление слабо падает, но пока показания барометров выше нормы - они составят 750 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидают до 27 градусов тепла