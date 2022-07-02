https://ria.ru/20220702/pogoda-1799754493.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 02.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:16

2022-07-02T10:16

2022-07-02T10:16

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Небольшая облачность, без осадков, максимальная температура воздуха плюс 25 - плюс 27, в Подмосковье - плюс 23 - плюс 28. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.По словам синоптика, давление слабо падает, но пока показания барометров выше нормы - они составят 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220702/voda-1799745587.html

московская область (подмосковье)

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва