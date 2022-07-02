https://ria.ru/20220702/pogibshie-1799819690.html

Народная милиция ДНР заявила о гибели пятерых защитников республики

Народная милиция ДНР заявила о гибели пятерых защитников республики - РИА Новости, 02.07.2022

Народная милиция ДНР заявила о гибели пятерых защитников республики

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в субботу, что пять защитников республики погибли и восемь получили ранения. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:59

2022-07-02T19:59

2022-07-02T19:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в субботу, что пять защитников республики погибли и восемь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло пять и восемь защитников Донецкой Народной Республики получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20220702/obstrely-1799819337.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины