https://ria.ru/20220702/pogibshie-1799819690.html
Народная милиция ДНР заявила о гибели пятерых защитников республики
Народная милиция ДНР заявила о гибели пятерых защитников республики - РИА Новости, 02.07.2022
Народная милиция ДНР заявила о гибели пятерых защитников республики
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в субботу, что пять защитников республики погибли и восемь получили ранения. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:59
2022-07-02T19:59
2022-07-02T19:59
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в субботу, что пять защитников республики погибли и восемь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло пять и восемь защитников Донецкой Народной Республики получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Народная милиция ДНР заявила о гибели пятерых защитников республики
Народная милиция ДНР: пять защитников республики погибли и восемь получили ранения