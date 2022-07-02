https://ria.ru/20220702/plyazhi-1799746890.html

В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей

В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей - РИА Новости, 02.07.2022

В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей

Более 3,5 тысяч необорудованных пляжей выявлено в России с начала купального сезона, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:06

2022-07-02T09:06

2022-07-02T10:53

россия

самарская область

орел

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч необорудованных пляжей выявлено в России с начала купального сезона, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."В России на сегодняшний день из более чем 3,6 тысячи пляжей открыто почти три тысячи. При этом, с начала купального сезона выявлено более 3,5 тысяч необорудованных мест массового отдыха у водоемов", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, большинство людей гибнет в необорудованных местах отдыха у воды, также причиной смерти часто становятся неумение хорошо плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение и опьянение.Отмечается, что в Самарской области прошло профилактическое мероприятие на Волге, где детям объяснили, как пользоваться спасательным кругом и жилетом. Подчеркивается, что в Орле два оборудованных места для отдыха у воды: на реке Ока и на озере Светлая, однако многие купаются там, где дно не обследовано и поблизости нет спасателей.В ведомстве подчеркнули, что летом сотрудники МЧС РФ усиленно проводят патрулирования, проверяют у владельцев маломерных судов удостоверения на право управления и судовые билеты, а также наличие спасательных жилетов у всех пассажиров на борту.

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/vodoem-1798151837.html

https://ria.ru/20220627/krym-1798523265.html

россия

самарская область

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, самарская область, орел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество