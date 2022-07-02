09:06 02.07.2022 (обновлено: 10:53 02.07.2022)
В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей
В России с начала купального сезона выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей
Проверка пляжей сотрудниками МЧС России
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч необорудованных пляжей выявлено в России с начала купального сезона, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"В России на сегодняшний день из более чем 3,6 тысячи пляжей открыто почти три тысячи. При этом, с начала купального сезона выявлено более 3,5 тысяч необорудованных мест массового отдыха у водоемов", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, большинство людей гибнет в необорудованных местах отдыха у воды, также причиной смерти часто становятся неумение хорошо плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение и опьянение.
Отмечается, что в Самарской области прошло профилактическое мероприятие на Волге, где детям объяснили, как пользоваться спасательным кругом и жилетом. Подчеркивается, что в Орле два оборудованных места для отдыха у воды: на реке Ока и на озере Светлая, однако многие купаются там, где дно не обследовано и поблизости нет спасателей.
"С начала лета в регионе зафиксированы случаи гибели людей на воде, трое - несовершеннолетние. Во время рейда инспекторы ГИМС рассказали отдыхающим про специально установленную на городских пляжах "Спасательную кнопку" - такие кнопки расположены только на оборудованных пляжах, где установлены спасательные вышки", - добавил собеседник агентства.
В ведомстве подчеркнули, что летом сотрудники МЧС РФ усиленно проводят патрулирования, проверяют у владельцев маломерных судов удостоверения на право управления и судовые билеты, а также наличие спасательных жилетов у всех пассажиров на борту.