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В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей - РИА Новости, 02.07.2022
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В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей
В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей - РИА Новости, 02.07.2022
В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей
Более 3,5 тысяч необорудованных пляжей выявлено в России с начала купального сезона, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:06
2022-07-02T10:53
россия
самарская область
орел
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч необорудованных пляжей выявлено в России с начала купального сезона, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."В России на сегодняшний день из более чем 3,6 тысячи пляжей открыто почти три тысячи. При этом, с начала купального сезона выявлено более 3,5 тысяч необорудованных мест массового отдыха у водоемов", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, большинство людей гибнет в необорудованных местах отдыха у воды, также причиной смерти часто становятся неумение хорошо плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение и опьянение.Отмечается, что в Самарской области прошло профилактическое мероприятие на Волге, где детям объяснили, как пользоваться спасательным кругом и жилетом. Подчеркивается, что в Орле два оборудованных места для отдыха у воды: на реке Ока и на озере Светлая, однако многие купаются там, где дно не обследовано и поблизости нет спасателей.В ведомстве подчеркнули, что летом сотрудники МЧС РФ усиленно проводят патрулирования, проверяют у владельцев маломерных судов удостоверения на право управления и судовые билеты, а также наличие спасательных жилетов у всех пассажиров на борту.
https://radiosputnik.ria.ru/20220625/vodoem-1798151837.html
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россия, самарская область, орел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
09:06 02.07.2022 (обновлено: 10:53 02.07.2022)
 
В России выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей

В России с начала купального сезона выявили более 3,5 тысячи необорудованных пляжей

© Фото : МЧС РоссииПроверка пляжей сотрудниками МЧС России
Проверка пляжей сотрудниками МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : МЧС России
Проверка пляжей сотрудниками МЧС России
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч необорудованных пляжей выявлено в России с начала купального сезона, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
России на сегодняшний день из более чем 3,6 тысячи пляжей открыто почти три тысячи. При этом, с начала купального сезона выявлено более 3,5 тысяч необорудованных мест массового отдыха у водоемов", - сказал собеседник агентства.
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По данным МЧС, большинство людей гибнет в необорудованных местах отдыха у воды, также причиной смерти часто становятся неумение хорошо плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение и опьянение.
Отмечается, что в Самарской области прошло профилактическое мероприятие на Волге, где детям объяснили, как пользоваться спасательным кругом и жилетом. Подчеркивается, что в Орле два оборудованных места для отдыха у воды: на реке Ока и на озере Светлая, однако многие купаются там, где дно не обследовано и поблизости нет спасателей.
"С начала лета в регионе зафиксированы случаи гибели людей на воде, трое - несовершеннолетние. Во время рейда инспекторы ГИМС рассказали отдыхающим про специально установленную на городских пляжах "Спасательную кнопку" - такие кнопки расположены только на оборудованных пляжах, где установлены спасательные вышки", - добавил собеседник агентства.
В ведомстве подчеркнули, что летом сотрудники МЧС РФ усиленно проводят патрулирования, проверяют у владельцев маломерных судов удостоверения на право управления и судовые билеты, а также наличие спасательных жилетов у всех пассажиров на борту.
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РоссияСамарская областьОрелМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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