https://ria.ru/20220702/panteleymonovka-1799768352.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 11.35 обстреляли Пантелеймоновку, выпущено семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:14
2022-07-02T12:14
2022-07-02T12:15
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 обстреляли Пантелеймоновку, выпущено семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, днр
12:14 02.07.2022 (обновлено: 12:15 02.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР снарядами калибра 152 миллиметра