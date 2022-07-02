https://ria.ru/20220702/panteleymonovka-1799768352.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 11.35 обстреляли Пантелеймоновку, выпущено семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:14

2022-07-02T12:14

2022-07-02T12:15

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 обстреляли Пантелеймоновку, выпущено семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины, днр