https://ria.ru/20220702/oruzhie-1799738603.html

Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия

Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия - РИА Новости, 02.07.2022

Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия

Власти штата Нью-Йорк ужесточили правила хранения оружия, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T05:36

2022-07-02T05:36

2022-07-02T05:37

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сша

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк ужесточили правила хранения оружия, сообщает пресс-служба губернатора."Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала знаковый закон об ужесточении законодательства Нью-Йорка, касающегося оружия и ограничений на скрытое ношение оружия", - говорится в сообщении.Отмечается, что штат предпринял шаги для устранения последствий решения Верховного суда и связанного с этим увеличения выдачи лицензий на оружие.Речь идет об огнестрельном оружии, в том числе винтовках, дробовиках.Лица, которые будут носить скрытое оружие в общественных местах или будут хранить его на территории частной собственности вопреки запрету ее хозяев, будут привлечены к уголовной ответственности.К общественным местам относятся аэропорты, бары и рестораны, детские площадки, образовательные и медицинские учреждения, метро, автобусы, библиотеки, площадь Таймс-сквер.Ранее Верховный суд США отменил действующее в штате Нью-Йорк требование доказывать властям необходимость скрытого ношения оружия, создав прецедент для остальных американских штатов.Постановление суда, где большинство принадлежит консерваторам, вызвало гневную реакцию президента Джо Байдена, который, напомнив о массовых убийствах в Буффало и Ювальде, призвал продолжать ограничивать оборот пистолетов и винтовок.Законодательство Нью-Йорка с 1911 года требовало от желающих скрытно носить оружие вне дома получить специальную лицензию и обосновать в заявке регулирующим органам свои потребности в самообороне, которые, по мнению властей штата, выходят за рамки нормативных.После массовых убийств в продуктовом магазине города Буффало, где погибли 10 человек, и начальной школе Ювальде, где были убиты 19 детей и двое учительниц, Байден активизировал работу над решением проблемы вооруженного насилия в США.

https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/zakon-1798106807.html

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нью-йорк (город)

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Максим Горбачев

в мире, сша, нью-йорк (город)