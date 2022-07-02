https://ria.ru/20220702/oruzhie-1799738603.html
Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия
Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия - РИА Новости, 02.07.2022
Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия
Власти штата Нью-Йорк ужесточили правила хранения оружия, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T05:36
2022-07-02T05:36
2022-07-02T05:37
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нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк ужесточили правила хранения оружия, сообщает пресс-служба губернатора."Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала знаковый закон об ужесточении законодательства Нью-Йорка, касающегося оружия и ограничений на скрытое ношение оружия", - говорится в сообщении.Отмечается, что штат предпринял шаги для устранения последствий решения Верховного суда и связанного с этим увеличения выдачи лицензий на оружие.Речь идет об огнестрельном оружии, в том числе винтовках, дробовиках.Лица, которые будут носить скрытое оружие в общественных местах или будут хранить его на территории частной собственности вопреки запрету ее хозяев, будут привлечены к уголовной ответственности.К общественным местам относятся аэропорты, бары и рестораны, детские площадки, образовательные и медицинские учреждения, метро, автобусы, библиотеки, площадь Таймс-сквер.Ранее Верховный суд США отменил действующее в штате Нью-Йорк требование доказывать властям необходимость скрытого ношения оружия, создав прецедент для остальных американских штатов.Постановление суда, где большинство принадлежит консерваторам, вызвало гневную реакцию президента Джо Байдена, который, напомнив о массовых убийствах в Буффало и Ювальде, призвал продолжать ограничивать оборот пистолетов и винтовок.Законодательство Нью-Йорка с 1911 года требовало от желающих скрытно носить оружие вне дома получить специальную лицензию и обосновать в заявке регулирующим органам свои потребности в самообороне, которые, по мнению властей штата, выходят за рамки нормативных.После массовых убийств в продуктовом магазине города Буффало, где погибли 10 человек, и начальной школе Ювальде, где были убиты 19 детей и двое учительниц, Байден активизировал работу над решением проблемы вооруженного насилия в США.
https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город)
05:36 02.07.2022 (обновлено: 05:37 02.07.2022)
Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия
Новый закон штата Нью-Йорк ограничил скрытое ношение оружия в общественных местах
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк ужесточили правила хранения оружия, сообщает пресс-служба губернатора.
"Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала знаковый закон об ужесточении законодательства Нью-Йорка
, касающегося оружия и ограничений на скрытое ношение оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что штат предпринял шаги для устранения последствий решения Верховного суда и связанного с этим увеличения выдачи лицензий на оружие.
"Новый закон штата Нью-Йорк ограничивает скрытое ношение оружия в общественных местах и в то же время устанавливает, что проживающим на территории частной собственности следует получать разрешение на хранение оружия от ее владельцев", - сообщает пресс-служба.
Речь идет об огнестрельном оружии, в том числе винтовках, дробовиках.
Лица, которые будут носить скрытое оружие в общественных местах или будут хранить его на территории частной собственности вопреки запрету ее хозяев, будут привлечены к уголовной ответственности.
К общественным местам относятся аэропорты, бары и рестораны, детские площадки, образовательные и медицинские учреждения, метро, автобусы, библиотеки, площадь Таймс-сквер.
Ранее Верховный суд США отменил действующее в штате Нью-Йорк требование доказывать властям необходимость скрытого ношения оружия, создав прецедент для остальных американских штатов.
Постановление суда, где большинство принадлежит консерваторам, вызвало гневную реакцию президента Джо Байдена
, который, напомнив о массовых убийствах в Буффало и Ювальде, призвал продолжать ограничивать оборот пистолетов и винтовок.
Законодательство Нью-Йорка с 1911 года требовало от желающих скрытно носить оружие вне дома получить специальную лицензию и обосновать в заявке регулирующим органам свои потребности в самообороне, которые, по мнению властей штата, выходят за рамки нормативных.
После массовых убийств в продуктовом магазине города Буффало, где погибли 10 человек, и начальной школе Ювальде, где были убиты 19 детей и двое учительниц, Байден активизировал работу над решением проблемы вооруженного насилия в США.