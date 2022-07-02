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Украинские войска обстреляли за пять минут Доломитное и Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли за пять минут Доломитное и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли за пять минут Доломитное и Минеральное в ДНР
Украинские войска за пять минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Доломитному и Минеральному в ДНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:07
2022-07-02T11:07
2022-07-02T11:15
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Доломитному и Минеральному в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Доломитному выпущено пять снарядов, по Минеральному - три."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.45 - н.п. Кодема - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 10.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - сообщили в представительстве ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, украина
11:07 02.07.2022 (обновлено: 11:15 02.07.2022)
Украинские войска обстреляли за пять минут Доломитное и Минеральное в ДНР
ВСУ выпустили за пять минут восемь снарядов по Доломитному и Минеральному в ДНР