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Украинские войска обстреляли за пять минут Доломитное и Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли за пять минут Доломитное и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли за пять минут Доломитное и Минеральное в ДНР

Украинские войска за пять минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Доломитному и Минеральному в ДНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:07

2022-07-02T11:07

2022-07-02T11:15

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Доломитному и Минеральному в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Доломитному выпущено пять снарядов, по Минеральному - три."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.45 - н.п. Кодема - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 10.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - сообщили в представительстве ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина