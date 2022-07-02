https://ria.ru/20220702/obeschaniya-1799735788.html

The Washington Post обвинила Байдена в нарушении предвыборных обещаний

The Washington Post обвинила Байдена в нарушении предвыборных обещаний - РИА Новости, 02.07.2022

The Washington Post обвинила Байдена в нарушении предвыборных обещаний

Новые предложения администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату и сокращению бурения,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T03:16

2022-07-02T03:16

2022-07-02T05:10

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Новые предложения администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату и сокращению бурения, пишет Washington Post.Издание разбирает опубликованный министерством внутренних дел, отвечающим за земли и природные ресурсы, план об общественном обсуждении аренды мест бурения. Речь идет о предложении не более десяти мест в Мексиканском заливе и одном в заливе Кука, как указывает министерство, в последующем план может быть уточнен, а окончательная программа может включать меньше потенциальных предложений о лизинге. "Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях", - пишет со своей стороны газета.Как говорится в сообщении, Байден в ходе предвыборной компании обещал прекратить новое бурение на федеральных землях и морских территориях.Обнародованный план раскритиковали в комитете палаты представителей по природным ресурсам, его глава Рауль Грихальва опубликовал заявление о том, что новые предложения проигрышны для американцев, не помогут снизить цену на бензин, а цели по снижению выбросов сделают недостижимыми, указывает издание.Представители индустрии назвали опубликованный план "ударом под дых" потребителям и бизнесменам, заявив, что он посылает смешанные сигналы и слишком ограничивающий на фоне высоких цен на бензин и инфляции, говорится в сообщении.В середине июня Байден заявил, что использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы добиться снижения стоимости топлива на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20220701/bayden-1799723269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, цены на нефть