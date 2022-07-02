https://ria.ru/20220702/obeschaniya-1799735788.html
The Washington Post обвинила Байдена в нарушении предвыборных обещаний
The Washington Post обвинила Байдена в нарушении предвыборных обещаний - РИА Новости, 02.07.2022
The Washington Post обвинила Байдена в нарушении предвыборных обещаний
Новые предложения администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату и сокращению бурения,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T03:16
2022-07-02T03:16
2022-07-02T05:10
в мире
сша
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7b77f191014579f2daf45e77fc60fe7.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Новые предложения администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату и сокращению бурения, пишет Washington Post.Издание разбирает опубликованный министерством внутренних дел, отвечающим за земли и природные ресурсы, план об общественном обсуждении аренды мест бурения. Речь идет о предложении не более десяти мест в Мексиканском заливе и одном в заливе Кука, как указывает министерство, в последующем план может быть уточнен, а окончательная программа может включать меньше потенциальных предложений о лизинге. "Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях", - пишет со своей стороны газета.Как говорится в сообщении, Байден в ходе предвыборной компании обещал прекратить новое бурение на федеральных землях и морских территориях.Обнародованный план раскритиковали в комитете палаты представителей по природным ресурсам, его глава Рауль Грихальва опубликовал заявление о том, что новые предложения проигрышны для американцев, не помогут снизить цену на бензин, а цели по снижению выбросов сделают недостижимыми, указывает издание.Представители индустрии назвали опубликованный план "ударом под дых" потребителям и бизнесменам, заявив, что он посылает смешанные сигналы и слишком ограничивающий на фоне высоких цен на бензин и инфляции, говорится в сообщении.В середине июня Байден заявил, что использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы добиться снижения стоимости топлива на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20220701/bayden-1799723269.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_030a54113d3e447338ed4b9804e06837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, цены на нефть
03:16 02.07.2022 (обновлено: 05:10 02.07.2022)
The Washington Post обвинила Байдена в нарушении предвыборных обещаний
The Washington Post: Байден отходит от предвыборных обещаний в сфере климата и нефтедобычи
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости.
Новые предложения администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату и сокращению бурения, пишет
Washington Post.
"Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года", - говорится в сообщении.
Издание разбирает опубликованный министерством внутренних дел, отвечающим за земли и природные ресурсы, план об общественном обсуждении аренды мест бурения. Речь идет о предложении не более десяти мест в Мексиканском заливе
и одном в заливе Кука, как указывает министерство, в последующем план может быть уточнен, а окончательная программа может включать меньше потенциальных предложений о лизинге. "Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях", - пишет со своей стороны газета.
Как говорится в сообщении, Байден в ходе предвыборной компании обещал прекратить новое бурение на федеральных землях и морских территориях.
Обнародованный план раскритиковали в комитете палаты представителей по природным ресурсам, его глава Рауль Грихальва опубликовал заявление о том, что новые предложения проигрышны для американцев, не помогут снизить цену на бензин, а цели по снижению выбросов сделают недостижимыми, указывает издание.
Представители индустрии назвали опубликованный план "ударом под дых" потребителям и бизнесменам, заявив, что он посылает смешанные сигналы и слишком ограничивающий на фоне высоких цен на бензин и инфляции, говорится в сообщении.
В середине июня Байден заявил, что использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы добиться снижения стоимости топлива на внутреннем рынке.