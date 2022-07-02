https://ria.ru/20220702/natsisty-1799835105.html

Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР

Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР

Боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:48

2022-07-02T21:48

2022-07-02T21:48

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях института иностранных языков (ул. Василия Першина) и отдела ЗАГС (ул. Независимости) дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф