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Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/natsisty-1799835105.html
Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР
Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР
Боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:48
2022-07-02T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях института иностранных языков (ул. Василия Першина) и отдела ЗАГС (ул. Независимости) дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф
21:48 02.07.2022
 
Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР

Минобороны: украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР, заминировав подходы

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях института иностранных языков (ул. Василия Першина) и отдела ЗАГС (ул. Независимости) дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМихаил МизинцевУкраинаВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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