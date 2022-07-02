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Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР
Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР
Боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:48
2022-07-02T21:48
2022-07-02T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях института иностранных языков (ул. Василия Першина) и отдела ЗАГС (ул. Независимости) дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф
Украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР
Минобороны: украинские нацисты заняли ЗАГС и институт в Бахмуте в ДНР, заминировав подходы