https://ria.ru/20220702/mumii-1799577871.html

"Необычная субстанция". Как египетские мумии стали "панацеей" для Европы

"Необычная субстанция". Как египетские мумии стали "панацеей" для Европы - РИА Новости, 02.07.2022

"Необычная субстанция". Как египетские мумии стали "панацеей" для Европы

В наши дни мумии из Египта — дорогие и уникальные музейные экспонаты. Ценились они и в средневековой Европе. Но вовсе не как культурно-историческое наследие... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:00

2022-07-02T08:00

2022-07-02T08:09

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Никита Бизин. В наши дни мумии из Египта — дорогие и уникальные музейные экспонаты. Ценились они и в средневековой Европе. Но вовсе не как культурно-историческое наследие. Цель была сугубо практическая. О том, как охотились за телами фараонов, — в материале РИА Новости.Увидели знакомое слово"Мумия обыкновенная" и "особая из гробниц", "измельченная" и "порезанная на куски" — такие снадобья веками продавались в аптеках. На протяжении почти семисот лет и простолюдины, и короли применяли весьма нестандартное лекарство. Что только не лечили — от головных болей до чумы.Странный рецепт пришел с Востока. Дело в том, что в Средние века персидская и арабская медицина была самой развитой. В Старом Свете старались перенимать опыт.Так, в XI веке к ученым из Университета Салерно (Италия) попал трактат известного арабского медика Ибн Сины (более известного как Авиценна). Там описывался препарат для лечения целого ряда недугов — тошноты, ушибов, переломов, язв и абсцессов тканей. Назывался "мумией". Однако врачеватель не разъяснил происхождение лекарства.На Востоке прекрасно знали, что "мумия" — это природный битум. "Мум" по-арабски — "воск", "смола". Добывали главным образом в Мертвом море.Европейцы же были не в курсе дела. Но знакомое слово вызвало интерес. И переводчики из Салерно добавили в трактат комментарий."Мумия представляет собой субстанцию, которую можно отыскать в тех краях, где хоронят забальзамированные с алоэ тела", — писал итальянский ученый XII века Герард Кремонский.Его коллеги позднее домыслили, как именно образуется чудодейственное средство. По их мнению, сок алоэ, смешиваясь с жидкостями из тела, со временем превращался в ту самую "целебную мумию".Уже в XIII веке европейцы не сомневались, что целительную субстанцию можно найти в египетских погребениях. Она обязательно должна быть черного цвета, вязкой и относительно плотной.Спрос опережал предложениеЕсли раньше расхитители гробниц интересовались исключительно золотом и драгоценными камнями, то теперь обратили внимание и на тела покойников.Больше всего от вандалов страдали относительно свежие погребения бедняков. Как ни странно, в них действительно обнаруживали битум.Археологи объясняют: в первых столетиях нашей эры это вещество было в разы дешевле традиционных средств бальзамирования — камеди и натрового щелока. Смола глубоко проникала в ткани и смешивалась с ними настолько, что визуально трудно определить, где битум, а где человеческие кости.К XVI веку сформировался настоящий рынок покойников. Побывавший в Каире немецкий купец Йоханн Хеллфирих писал: "Местные жители ищут мумий с величайшей энергией. Высушенные тела выкапывают ежедневно, а затем продают торговцам".Предложение не поспевало за спросом. Развернулась подпольная индустрия. Предприимчивые дельцы быстро нашли альтернативы."Торговцы иногда выдают поджаренное верблюжье мясо за мумифицированное человеческое", — писал португальский аптекарь Томе Пирес.А врач короля Наварры Ги де Лафонтена вспоминал, как в 1564-м разговорился с одним купцом из Александрии. Тот признался, что собственноручно готовит "целебное средство из тел недавно казненных преступников".Лихорадка прошлаНо в Европе о подделках не догадывались и верили в чудодейственное средство. Так, французский король Франциск I неизменно носил с собой мешочек с измельченной мумией. А датский монарх Кристиан IV, чтобы излечиться от эпилепсии, добавлял порошок в еду. Причем использовал для этого исключительно черепа древних египтян.Фармацевты усомнились в эффективности заморского снадобья лишь на рубеже XVII-XVIII веков.Один из основателей современной хирургии и личный врач четырех французских монархов Амбруаз Паре писал в мемуарах: "Я неоднократно назначал королям мумию. Однако ни разу не наблюдал положительного результата".А вскоре от скептицизма перешли к откровенным насмешкам. Французский ботаник XVII века Пьер Поме издал специальный труд о том, как отличить настоящую мумию от фальшивой. Но в конце иронично отметил: "Лучше всего вещество годится для прикормки рыбы. Да и то если добавить в него конопляное масло".В конце XVIII столетия научное сообщество объявило лечение "мумиями" обманом и шарлатанством. С началом египетских походов Наполеона охота за мертвецами развернулась вновь. Правда, уже из чисто археологического интереса.

https://ria.ru/20220515/dyavol-1788283576.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, италия, каир (город), аналитика - религия и мировоззрение