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Мемориальная доска в честь "Моторолы" появилась на здании его родной школы - РИА Новости, 02.07.2022
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Мемориальная доска в честь "Моторолы" появилась на здании его родной школы
Мемориальная доска в честь "Моторолы" появилась на здании его родной школы - РИА Новости, 02.07.2022
Мемориальная доска в честь "Моторолы" появилась на здании его родной школы
Мемориальная доска в честь Арсена Павлова с позывным "Моторола" - командира батальона "Спарта", одного из наиболее боеспособных подразделений ДНР - установлена... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:58
2022-07-02T12:07
в мире
денис пушилин
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Мемориальная доска в честь Арсена Павлова с позывным "Моторола" - командира батальона "Спарта", одного из наиболее боеспособных подразделений ДНР - установлена на здании школы в городе Ухта в Республике Коми, где он учился, сообщает городская администрация."Торжественное открытие мемориальной доски Герою Донецкой Народной Республики, командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову состоялось… в День ветеранов боевых действий", - говорится в сообщении на официальной странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в субботу, что замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Павлова.Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В 2020 году на Аллее героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества (посмертно).
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в мире, денис пушилин, сергей кириенко, владимир путин, донецк (днр), россия, донецкая народная республика
11:58 02.07.2022 (обновлено: 12:07 02.07.2022)
 
Мемориальная доска в честь "Моторолы" появилась на здании его родной школы

Мемориальная доска в честь Арсена Павлова появилась на здании его родной школы в Коми

© Фото : Администрация МОГО "Ухта"/ВконтактеНа здании школы №13 в городе Ухта в Республики Коми установили памятную доску в честь Арсена Павлова с позывным "Моторола"
На здании школы №13 в городе Ухта в Республики Коми установили памятную доску в честь Арсена Павлова с позывным Моторола - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : Администрация МОГО "Ухта"/Вконтакте
На здании школы №13 в городе Ухта в Республики Коми установили памятную доску в честь Арсена Павлова с позывным "Моторола"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Мемориальная доска в честь Арсена Павлова с позывным "Моторола" - командира батальона "Спарта", одного из наиболее боеспособных подразделений ДНР - установлена на здании школы в городе Ухта в Республике Коми, где он учился, сообщает городская администрация.
"Торжественное открытие мемориальной доски Герою Донецкой Народной Республики, командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову состоялось… в День ветеранов боевых действий", - говорится в сообщении на официальной странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в субботу, что замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Павлова.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В 2020 году на Аллее героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества (посмертно).
Город Ухта в Республике Коми - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:33
Школе в Коми хотят присвоить имя Моторолы
 
В миреДенис ПушилинСергей КириенкоВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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