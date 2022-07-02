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Мемориальная доска в честь "Моторолы" появилась на здании его родной школы

Мемориальная доска в честь "Моторолы" появилась на здании его родной школы - РИА Новости, 02.07.2022

Мемориальная доска в честь "Моторолы" появилась на здании его родной школы

Мемориальная доска в честь Арсена Павлова с позывным "Моторола" - командира батальона "Спарта", одного из наиболее боеспособных подразделений ДНР - установлена... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:58

2022-07-02T11:58

2022-07-02T12:07

в мире

денис пушилин

сергей кириенко

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Мемориальная доска в честь Арсена Павлова с позывным "Моторола" - командира батальона "Спарта", одного из наиболее боеспособных подразделений ДНР - установлена на здании школы в городе Ухта в Республике Коми, где он учился, сообщает городская администрация."Торжественное открытие мемориальной доски Герою Донецкой Народной Республики, командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову состоялось… в День ветеранов боевых действий", - говорится в сообщении на официальной странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в субботу, что замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Павлова.Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В 2020 году на Аллее героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества (посмертно).

https://ria.ru/20220513/komi-1788372653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, сергей кириенко, владимир путин, донецк (днр), россия, донецкая народная республика