https://ria.ru/20220702/moskva-1799748133.html

Заммэра Москвы рассказала о поддержке молодежных проектов НКО

Заммэра Москвы рассказала о поддержке молодежных проектов НКО - РИА Новости, 02.07.2022

Заммэра Москвы рассказала о поддержке молодежных проектов НКО

Почти 300 миллионов рублей направила Москва на поддержку молодежных проектов НКО за последние три года, сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:20

2022-07-02T09:20

2022-07-02T09:20

общество

москва

наталья сергунина

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 300 миллионов рублей направила Москва на поддержку молодежных проектов НКО за последние три года, сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина."В столице много некоммерческих организаций, которые работают с молодежью. Они приобщают ребят к науке, творчеству, спорту, волонтерству. А еще помогают выбрать профессию и пройти стажировку. Только за последние три года в рамках конкурса грантов мэра Москвы на поддержку молодежных проектов было направлено почти 300 миллионов рублей", - рассказала Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что ежегодно в столице проходит конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций. Одно из самых популярных направлений - молодежное. В прошлом году из 173 проектов, которые получили финансовую поддержку, 51 был ориентирован на школьников и студентов. В этом году прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы проходит до 8 июля включительно.Гранты мэра Москвы выделяются на проекты НКО с 2002 года. За это время город поддержал около трех тысяч программ, в которых приняли участие более 8,5 миллиона москвичей. В этом году объем грантов мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов увеличили в полтора раза: с 400 до 600 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220701/inzhenery-1799704203.html

https://ria.ru/20220626/stolitsa-1798233630.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, наталья сергунина