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Заммэра Москвы рассказала о поддержке молодежных проектов НКО - РИА Новости, 02.07.2022
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Заммэра Москвы рассказала о поддержке молодежных проектов НКО
Заммэра Москвы рассказала о поддержке молодежных проектов НКО - РИА Новости, 02.07.2022
Заммэра Москвы рассказала о поддержке молодежных проектов НКО
Почти 300 миллионов рублей направила Москва на поддержку молодежных проектов НКО за последние три года, сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:20
2022-07-02T09:20
общество
москва
наталья сергунина
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 300 миллионов рублей направила Москва на поддержку молодежных проектов НКО за последние три года, сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина."В столице много некоммерческих организаций, которые работают с молодежью. Они приобщают ребят к науке, творчеству, спорту, волонтерству. А еще помогают выбрать профессию и пройти стажировку. Только за последние три года в рамках конкурса грантов мэра Москвы на поддержку молодежных проектов было направлено почти 300 миллионов рублей", - рассказала Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что ежегодно в столице проходит конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций. Одно из самых популярных направлений - молодежное. В прошлом году из 173 проектов, которые получили финансовую поддержку, 51 был ориентирован на школьников и студентов. В этом году прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы проходит до 8 июля включительно.Гранты мэра Москвы выделяются на проекты НКО с 2002 года. За это время город поддержал около трех тысяч программ, в которых приняли участие более 8,5 миллиона москвичей. В этом году объем грантов мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов увеличили в полтора раза: с 400 до 600 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220701/inzhenery-1799704203.html
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общество, москва, наталья сергунина
09:20 02.07.2022
 
Заммэра Москвы рассказала о поддержке молодежных проектов НКО

Заммэра Москвы Сергунина рассказала о поддержке молодежных проектов НКО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосквичи гуляют по Тверской улице в Москве
Москвичи гуляют по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Москвичи гуляют по Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 300 миллионов рублей направила Москва на поддержку молодежных проектов НКО за последние три года, сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.
"В столице много некоммерческих организаций, которые работают с молодежью. Они приобщают ребят к науке, творчеству, спорту, волонтерству. А еще помогают выбрать профессию и пройти стажировку. Только за последние три года в рамках конкурса грантов мэра Москвы на поддержку молодежных проектов было направлено почти 300 миллионов рублей", - рассказала Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
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Вопросы поддержки молодежи обсудили на форуме "Инженеры будущего"
Отмечается, что ежегодно в столице проходит конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций. Одно из самых популярных направлений - молодежное. В прошлом году из 173 проектов, которые получили финансовую поддержку, 51 был ориентирован на школьников и студентов. В этом году прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы проходит до 8 июля включительно.
Гранты мэра Москвы выделяются на проекты НКО с 2002 года. За это время город поддержал около трех тысяч программ, в которых приняли участие более 8,5 миллиона москвичей. В этом году объем грантов мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов увеличили в полтора раза: с 400 до 600 миллионов рублей.
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ОбществоМоскваНаталья Сергунина
 
 
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