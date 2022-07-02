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Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО - РИА Новости, 02.07.2022
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Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО
Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО - РИА Новости, 02.07.2022
Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО
Безопасности Молдавии ничего не угрожает, но она должна извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе, такое заявление сделал заместитель генсека альянса Мирча... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:28
2022-07-02T15:28
в мире
молдавия
мадрид
россия
нато
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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Безопасности Молдавии ничего не угрожает, но она должна извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе, такое заявление сделал заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде заявили о новых, более мощных мерах поддержки партнеров, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии."Сейчас военной угрозы для Молдавии не существует. НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. А власти страны должны извлечь выгоду из этого", - сказал Джоанэ в интервью государственному молдавскому телеканалу "Moldova-1".Он подчеркнул, что Черноморский регион имеет важнейшее стратегическое значение для НАТО, эта позиция отражена в принятой в Мадриде стратегической концепции.Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.
https://ria.ru/20220629/nato-1799017739.html
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Как расширялась НАТО
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в мире, молдавия, мадрид, россия, нато
15:28 02.07.2022
 
Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО

Замгенсека НАТО Джоан: Молдавия должна извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Безопасности Молдавии ничего не угрожает, но она должна извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе, такое заявление сделал заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде заявили о новых, более мощных мерах поддержки партнеров, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:47
НАТО усилит поддержку Молдавии, Грузии и других партнеров альянса
"Сейчас военной угрозы для Молдавии не существует. НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. А власти страны должны извлечь выгоду из этого", - сказал Джоанэ в интервью государственному молдавскому телеканалу "Moldova-1".
Он подчеркнул, что Черноморский регион имеет важнейшее стратегическое значение для НАТО, эта позиция отражена в принятой в Мадриде стратегической концепции.
Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.
 
В миреМолдавияМадридРоссияНАТО
 
 
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