Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО
Замгенсека НАТО Джоан: Молдавия должна извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Безопасности Молдавии ничего не угрожает, но она должна извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе, такое заявление сделал заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде заявили о новых, более мощных мерах поддержки партнеров, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии.
"Сейчас военной угрозы для Молдавии не существует. НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. А власти страны должны извлечь выгоду из этого", - сказал Джоанэ в интервью государственному молдавскому телеканалу "Moldova-1".
Он подчеркнул, что Черноморский регион имеет важнейшее стратегическое значение для НАТО, эта позиция отражена в принятой в Мадриде стратегической концепции.
Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.