https://ria.ru/20220702/moldaviya-1799790667.html

Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО

Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО - РИА Новости, 02.07.2022

Безопасности Молдавии ничто не угрожает, заверили в НАТО

Безопасности Молдавии ничего не угрожает, но она должна извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе, такое заявление сделал заместитель генсека альянса Мирча... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:28

2022-07-02T15:28

2022-07-02T15:28

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молдавия

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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Безопасности Молдавии ничего не угрожает, но она должна извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе, такое заявление сделал заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде заявили о новых, более мощных мерах поддержки партнеров, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии."Сейчас военной угрозы для Молдавии не существует. НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. А власти страны должны извлечь выгоду из этого", - сказал Джоанэ в интервью государственному молдавскому телеканалу "Moldova-1".Он подчеркнул, что Черноморский регион имеет важнейшее стратегическое значение для НАТО, эта позиция отражена в принятой в Мадриде стратегической концепции.Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.

https://ria.ru/20220629/nato-1799017739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, мадрид, россия, нато